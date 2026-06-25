8 yếu tố ảnh hưởng đến chi phí xây nhà

(VTC News) -

Chi phí xây nhà luôn là một trong những vấn đề được các gia chủ đặc biệt quan tâm. Trên thực tế, tổng kinh phí xây nhà không chỉ phụ thuộc vào diện tích mà còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác.

Dưới đây là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tổng chi phí xây nhà:

Diện tích và quy mô công trình

Diện tích xây dựng là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định chi phí xây nhà. Nhà diện tích càng lớn, khối lượng vật tư, nhân công và thời gian thi công càng nhiều, kéo theo tổng chi phí tăng lên.

Bên cạnh diện tích, quy mô công trình như số tầng, số phòng, có tầng hầm hay gác lửng hay không cũng ảnh hưởng đáng kể đến ngân sách. Những công trình nhiều tầng thường yêu cầu kết cấu chịu lực phức tạp hơn, từ đó làm tăng chi phí xây dựng.

Vị trí xây dựng

Địa điểm xây nhà cũng là yếu tố ảnh hưởng lớn đến chi phí thi công. Những công trình nằm trong hẻm nhỏ, khu dân cư đông đúc hoặc khu vực có điều kiện vận chuyển khó khăn thường phát sinh thêm chi phí vận chuyển vật liệu và máy móc.

Ngược lại, các khu đất có mặt bằng rộng rãi, xe tải và thiết bị thi công dễ dàng tiếp cận sẽ giúp tiết kiệm chi phí hơn. Ngoài ra, giá nhân công và vật liệu ở mỗi địa phương cũng có sự khác biệt, dẫn đến mức chi phí xây dựng không giống nhau.

Phong cách kiến trúc

Phong cách kiến trúc ảnh hưởng đến chi phí xây nhà. (Ảnh minh họa: AI)

Mỗi phong cách kiến trúc sẽ có mức đầu tư khác nhau. Những mẫu nhà có thiết kế đơn giản, hình khối vuông vức thường tiết kiệm chi phí hơn so với các công trình có nhiều chi tiết trang trí, mái vòm hoặc mặt tiền cầu kỳ.

Kết cấu công trình

Kết cấu công trình cũng tác động trực tiếp đến chi phí xây nhà. Nếu nền đất yếu cần gia cố móng hoặc sử dụng móng cọc, chi phí xây dựng sẽ cao hơn đáng kể so với những khu đất có nền địa chất ổn định. Các hạng mục như tầng hầm, thang máy hay hệ thống kỹ thuật đặc biệt cũng làm tăng chi phí xây dựng.

Vật liệu xây dựng

Vật liệu xây dựng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí xây nhà. Trên thị trường hiện có nhiều phân khúc vật liệu khác nhau, từ bình dân đến cao cấp.

Nếu chọn gạch, xi măng, thép, sơn hay thiết bị vệ sinh cao cấp, chi phí sẽ tăng lên đáng kể. Ngược lại, vật liệu ở phân khúc trung bình có thể tiết kiệm được một phần ngân sách. Tuy nhiên, việc cắt giảm chi phí vật liệu cần được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo chất lượng và tuổi thọ công trình.

Thời điểm xây dựng

Giá vật liệu xây dựng thường biến động theo thị trường. Khi giá thép, xi măng, cát hoặc đá tăng mạnh, tổng chi phí xây nhà cũng tăng theo.

Bên cạnh đó, thời điểm thi công cũng ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả xây dựng. Mùa mưa thường khiến công trình bị gián đoạn, kéo dài thời gian thi công và phát sinh thêm nhiều khoản chi phí.

Thời điểm thi công ảnh hưởng đến hiệu quả xây dựng. (Ảnh minh họa: AI)

Đơn vị thiết kế và nhà thầu thi công

Việc lựa chọn nhà thầu uy tín có thể giúp gia chủ kiểm soát tốt chi phí xây dựng. Những đơn vị có kinh nghiệm thường đưa ra phương án thi công hợp lý, hạn chế lãng phí vật tư và giảm thiểu các sai sót trong quá trình thực hiện.

Ngược lại, nếu lựa chọn nhà thầu thiếu năng lực, công trình có thể phát sinh nhiều hạng mục sửa chữa hoặc kéo dài tiến độ, làm tăng tổng chi phí đầu tư.

Nội thất

Sau khi hoàn thành phần thô, các hạng mục hoàn thiện và nội thất cũng chiếm một khoản ngân sách đáng kể. Mức đầu tư cho sàn gỗ, trần thạch cao, hệ thống chiếu sáng, tủ bếp, điều hòa hay đồ nội thất sẽ phụ thuộc vào nhu cầu và khả năng tài chính của từng gia đình.

Nhiều trường hợp chi phí nội thất có thể chiếm từ 20% đến 40% tổng ngân sách xây nhà.