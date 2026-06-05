Chàng trai kể chuyện 'thấy thế giới bên kia, gặp người thân' sau cú ngã đập đầu

(VTC News) -

Một người đàn ông ở Mỹ kể lại trải nghiệm cận tử đầy bí ẩn sau khi bị ngã đập đầu xuống sàn nhà và nhiều lần rơi vào tình trạng tim ngừng đập. Anh cho rằng mình đã gặp lại những người thân đã qua đời, giao tiếp với hai thực thể đến từ tương lai và nhận được cảnh báo về các sự kiện sẽ xảy ra trong đời.

Landon Dennis (37 tuổi, sống tại bang Utah, Mỹ) cho biết cuộc đời anh thay đổi hoàn toàn sau tai nạn xảy ra tại nhà vào tháng 9/2022. Khi đó, anh ngã ngửa từ quầy bếp và đập mạnh đầu xuống nền gạch. Dù chấn thương nghiêm trọng, điều đầu tiên anh cảm nhận được lại không phải đau đớn mà là cảm giác bình yên khó diễn tả.

Theo lời kể của Landon, dù cơ thể rơi vào trạng thái nguy kịch, ý thức của anh dường như vẫn tồn tại và bắt đầu một hành trình kỳ lạ vượt ra ngoài không gian và thời gian.

Trải nghiệm cận tử đầy bí ẩn

Landon kể rằng anh bất ngờ thấy mình xuất hiện ở một nơi hoàn toàn khác. "Đột nhiên tôi thấy mình ở một nơi khác. Tôi đang ở giữa một cánh đồng cỏ. Mọi cảm giác tồi tệ đều biến mất. Thật tuyệt vời. Cứ như thể những ngọn cỏ cũng yêu thương tôi vậy”, anh nhớ lại.

Người đàn ông cho biết, dù khung cảnh rộng lớn đến đâu, anh vẫn có thể tập trung vào từng ngọn cỏ nhỏ. Sau đó, trước mắt anh hiện ra một ngọn đồi khổng lồ mang sắc cầu vồng, phía sau tỏa ra những luồng ánh sáng rực rỡ.

Trong số những luồng sáng ấy, Landon tin rằng anh đã nhận ra ông nội và cháu gái của mình, những người đã qua đời từ nhiều năm trước. “Một trong những ánh sáng đó là ông nội tôi. Tôi biết đó là ông vì tôi có thể cảm nhận được năng lượng của ông. Ánh sáng còn lại là cháu gái tôi. Đó là ánh sáng màu tím, màu sắc yêu thích của cháu”, anh kể.

Landon cho rằng những luồng sáng ấy đại diện cho những người đã rời khỏi thế giới này nhưng vẫn đang tồn tại ở một cõi khác.

Các bác sĩ không nghĩ anh ấy sẽ sống sót.

Trước thời điểm xảy ra tai nạn, Landon đang nghiện ma túy và sử dụng quá liều heroin cùng methamphetamine. Vợ cũ của anh phát hiện anh nằm bất tỉnh trong vũng máu sau cú ngã từ mặt bàn bếp. Các nhân viên y tế nhanh chóng được gọi đến và đưa anh tới bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, Landon cho biết trên đường đến bệnh viện, anh có cảm giác mình đang đứng bên ngoài cơ thể và quan sát toàn bộ sự việc từ một góc nhìn khác. “Tôi đang nhìn xuống chính mình. Có một nhóm người đang cấp cứu cho tôi với tốc độ rất nhanh và tôi nhìn thấy cơ thể mình nằm đó”, anh kể.

Theo Landon, tim anh đã ngừng đập rồi được hồi sức, sau đó tiếp tục ngừng đập thêm nhiều lần nữa trong quá trình cấp cứu. “Các nhân viên y tế phải khoan vào đầu gối tôi để đặt đường truyền tĩnh mạch khẩn cấp. Nhưng tôi không hề cảm thấy đau đớn. Lúc đó tôi không nhận ra mình thực sự đã chết”, anh nói.

Sau trải nghiệm thoát ly khỏi cơ thể, Landon cho biết anh được đưa đến thế giới bên kia. Khi cố gắng tiến lại gần ông nội và cháu gái, anh bất ngờ bị hai thực thể khác ngăn lại. Người thứ nhất là một phụ nữ trẻ, khoảng cuối tuổi 20 hoặc đầu tuổi 30. Người thứ hai là đàn ông, ngoại hình khá bình thường, không có đặc điểm nổi bật.

Điều kỳ lạ là Landon có cảm giác vô cùng thân thuộc với họ. “Tôi cảm nhận được sự hiện diện của người phụ nữ ở bên phải mình. Ban đầu tôi không nhìn thấy cô ấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được cô ấy. Cô ấy rất xinh đẹp và dường như hiểu rõ mọi căng thẳng mà tôi đang trải qua”, anh kể.

Theo Landon, cuộc trò chuyện giữa họ không diễn ra bằng ngôn ngữ thông thường mà thông qua thần giao cách cảm.

“Khi họ nói chuyện, đó là sự giao tiếp bao trùm mọi giác quan. Nếu cô ấy nói ‘em yêu anh’, tôi có thể cảm nhận toàn bộ tình yêu trong câu nói đó. Nếu cô ấy nhắc đến ‘lửa’, tôi cảm nhận được hơi nóng, nhìn thấy ánh sáng và nghe thấy tiếng lách tách của ngọn lửa”, anh nói.

Landon tin rằng mình có quan hệ huyết thống với hai người này, nhưng họ không phải là tổ tiên. Anh cho rằng họ có thể là những người thân sẽ xuất hiện trong tương lai. “Tôi biết mình có quan hệ với họ, nhưng không hiểu bằng cách nào. Điều đó vẫn khiến tôi suy nghĩ cho đến tận bây giờ”, anh chia sẻ.

Landon hồi phục sau trải nghiệm cận tử.

Những lời cầu nguyện và hai lời cảnh báo

Trong lúc trải nghiệm thế giới mà anh tin là cõi bên kia, Landon kể rằng anh nhìn thấy vô số chấm đen lao về phía mình. Ban đầu, anh tưởng đó là ma quỷ hoặc các thực thể bóng tối. Tuy nhiên, sau đó anh tin loạt chấm đen ấy thực chất là những lời cầu nguyện từ gia đình, bạn bè và những người thân yêu ở cả hai thế giới.

Theo lời Landon, trước khi quay trở lại cơ thể, anh nhận được hai lời cảnh báo quan trọng. “Tôi không muốn nói quá chi tiết, nhưng tôi được cảnh báo phải đề phòng hai điều sẽ xảy ra trong tương lai. Một điều đã xảy ra rồi, còn điều thứ hai thì vẫn chưa”, anh cho biết.

Ngay sau đó, anh cảm thấy như bị cuốn trong “một cơn sóng thần của tình yêu” trước khi trở lại cơ thể vật lý của mình. “Khi quay trở lại, tất cả những cảm xúc nặng nề và đau đớn lập tức ập đến”, anh nhớ lại.

Landon "trở về" trong lúc đang trải qua quá trình phẫu thuật não. Khi mở mắt, anh thấy gia đình đang đứng bên cạnh giường bệnh. Anh cũng kể rằng những chấm đen từng xuất hiện trong trải nghiệm cận tử dường như xuất hiện thêm một lần nữa trước khi bay ra khỏi căn phòng.

Các bác sỹ khi đó lo ngại Landon khó có thể sống qua 24 giờ tiếp theo. Ngay cả khi giữ được mạng sống, họ cũng cho rằng anh có nguy cơ chịu tổn thương não nghiêm trọng do chấn thương quá nặng.

Landon Dennis chụp ảnh cùng vợ và con.

Tuy nhiên, trái với những dự đoán ban đầu, Landon đã hồi phục. Hiện nay, sức khỏe của anh được cho là tốt hơn thời điểm trước khi xảy ra tai nạn. Người đàn ông 37 tuổi cho biết anh quyết định chia sẻ câu chuyện của mình với hy vọng mang lại sự an ủi cho những người đang vật lộn với nỗi đau mất mát hoặc chứng nghiện ngập.

“Điều duy nhất tôi có thể khẳng định là có sự sống sau cái chết. Những gì chúng ta làm trong cuộc sống đều có ý nghĩa. Nếu bạn đang nhớ thương một người thân đã mất, tôi tin rằng một ngày nào đó bạn sẽ gặp lại họ”, Landon nói.

Anh cho biết trải nghiệm này đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của mình về cuộc sống. “Làm sao một người trải qua những gì tôi đã trải qua mà cuộc đời có thể không thay đổi sâu sắc. Tôi biết ơn vì đã có trải nghiệm đó; nhưng việc tiếp nhận và hiểu hết những điều mình chứng kiến cũng không hề dễ dàng”, anh chia sẻ.