Trải nghiệm cận tử 'nhìn thấy Chúa trời' làm thay đổi cuộc đời người phụ nữ

(VTC News) -

Một trải nghiệm cận tử sau vụ tai nạn xe máy khiến Beverly Brodsky (75 tuổi, người Mỹ), người từng theo chủ nghĩa vô thần, tin rằng mình đã gặp Chúa. Điều gây sửng sốt là Đức Chúa mà bà nhìn thấy hoàn toàn khác với những gì từng được mô tả trong kinh thánh.

Beverly Brodsky khẳng định sự kiện ấy đã thay đổi toàn bộ cuộc đời mình. Bà lớn lên trong một gia đình Do Thái bảo thủ ở Philadelphia (Mỹ). Khi mới 8 tuổi, những hình ảnh kinh hoàng về cuộc thảm sát Holocaust khiến cô bé Beverly ngày ấy sốc nặng đến mức đánh mất niềm tin tôn giáo. Năm 1958, ở tuổi thiếu niên, bà rời bỏ Chúa và theo chủ nghĩa vô thần.

Nhưng hơn một thập kỷ sau, cuộc đời bà bất ngờ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Khoảnh khắc sinh tử năm 1970

Năm 1970, ở tuổi 20, Beverly gặp tai nạn xe máy nghiêm trọng gần Đại lộ Sunset (Los Angeles, Mỹ). Vụ va chạm khiến bà gãy xương sọ và phần lớn nửa mặt bên phải bị rách sâu. Beverly được đưa vào Bệnh viện UCLA (Los Angeles, Mỹ) trong tình trạng nguy kịch và phải điều trị tích cực suốt 2 tuần.

Theo Express, các bác sỹ nói rằng họ gần như chỉ thấy những vết thương nghiêm trọng như vậy ở chiến trường. Vết thương phải được băng bó bằng băng muối, biện pháp gây nhiều đau đớn.

Khi xuất viện, Beverly không được kê thuốc giảm đau. Cơ thể gần như kiệt quệ, bà từng thấy vô vọng đến mức cầu nguyện với Chúa, đấng tối cao mà trước đó bà không còn tin là tồn tại.

“Chúa ơi, nếu Người còn ở ngoài kia, Người có thể đưa con đi ngay bây giờ vì con đã hết đường rồi”, Beverly thì thầm. Và chính lúc đó, theo lời kể của Beverly, mọi đau đớn lập tức biến mất. Bà cảm giác mình tách khỏi cơ thể và lơ lửng ngay phía trên.

Beverly Brodsky nhìn thấy Chúa trong khoảnh khắc cận tử. (Ảnh minh họa: Getty Images)

Beverly nói rằng, bà nhìn thấy một thiên thần xuất hiện trên trần nhà, mang vẻ nam tính và tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng khó tả. “Ngài nắm lấy tay tôi và mọi thắc mắc hay hoang mang đều tan biến", Beverly nhớ lại.

Trong cuộc phỏng vấn với tác giả Kenneth Ring, bà kể: “Tôi gần như không kịp nhận ra sự kỳ lạ tuyệt vời của tình huống này, rằng tôi vẫn là tôi nhưng không còn trong cơ thể ấy, tôi đã được kết nối với một thực thể rạng rỡ, đắm mình trong ánh sáng trắng lấp lánh”.

Theo lời Beverly, thực thể đó không phải thiên thần thông thường; tình yêu thương và sự dịu dàng tỏa ra từ ngài khiến bà cảm thấy như đang đứng trước đấng tối cao: “Ngài nhẹ nhàng nắm tay tôi và chúng tôi bay qua cửa sổ. Trong sự hiện diện kỳ diệu ấy, mọi điều đều trở nên tự nhiên”.

Beverly cho biết, bà được dẫn dắt dọc theo một lối nhỏ tối tăm rồi bay trên Thái Bình Dương, hướng về một nguồn sáng rực rỡ. Cuối cùng, bà dừng lại trước ánh sáng sống động và chính khoảnh khắc này đã khiến bà thay đổi mãi mãi.

Beverly mô tả: “Ánh sáng ấy chứa đựng trí tuệ, lòng trắc ẩn, tình yêu và chân lý. Không có hình dạng, không giới tính, giống như ánh sáng trắng chứa mọi màu sắc của cầu vồng”. Và rồi bà nhận ra: “Tôi, chính tôi, đang đối diện với Chúa”.

Cảm xúc dâng tràn, Beverly kể rằng bà lập tức trút hết những thắc mắc, những bất công từng thấy trong đời. Bà không biết mình có chủ động làm vậy hay không, nhưng Chúa biết ngay mọi suy nghĩ và đáp lại bằng thần giao cách cảm. “Khi ấy, tôi như trở thành một tâm trí thuần khiết”, bà chia sẻ.

Theo lời Beverly, điều bà nhận được không chỉ là lời giải cho các câu hỏi: “Tất cả tri thức mở ra trước mắt tôi, như hàng ngàn bông hoa đồng loạt nở tung”. Trong khoảnh khắc ấy, đối với bà, tri thức của Chúa bao trùm mọi thứ, và bản thân bà cảm giác như hòa làm một với Ngài.

Beverly kể rằng hình ảnh cuối cùng bà nhìn thấy là một ngọn lửa rực rỡ như lõi của một ngôi sao kỳ diệu, thứ mà bà tin là biểu tượng cho phước lành sắp đến. Ngay sau đó, bà trở về với cơ thể bị thương của mình.

Cuộc đời rẽ lối sau trải nghiệm cận tử

Trở lại thế giới thực, Beverly dần hồi phục và sau đó gia nhập nhà thờ. Bà dành nhiều năm kể lại trải nghiệm cận tử (NDE) của mình cho cộng đồng, từ các buổi nói chuyện đến các nghiên cứu.

Câu chuyện của bà được đưa vào cuốn Lessons From The Light của Evelyn Elsaesser Valarino và Kenneth Ring. Tác giả Ring mô tả đây là có lẽ câu chuyện cảm động nhất trong toàn bộ bộ sưu tập” của ông.

Beverly cũng từng xuất hiện trên tạp chí McCall, tham gia phim tài liệu của BBC (The Human Body), thực hiện cuộc phỏng vấn NDE đầu tiên trên đài phát thanh công cộng Israel và được đưa vào ấn bản năm 2006 của Who’s Who in America.

Với Beverly Brodsky, khoảnh khắc cận kề cái chết vào năm 1970 không chỉ là sự sống sót kỳ diệu, mà còn là bước ngoặt tinh thần. Bà cho rằng mình đã gặp “đấng thiêng liêng” không giống bất kỳ hình dung nào trước đó, một trải nghiệm khiến bà chuyển từ chối bỏ tôn giáo sang tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa.

Hơn 50 năm trôi qua, Beverly vẫn tiếp tục chia sẻ câu chuyện của mình, như cách bà nói: “Để những ai từng mất niềm tin biết rằng đôi khi, thứ bạn tìm thấy không phải điều bạn mong đợi, mà là điều bạn cần”.