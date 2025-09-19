Trải nghiệm cận tử của người 'chết 2 lần, từng tranh luận với Chúa để sống lại'

(VTC News) -

“Tôi đã chết hai lần và tranh luận với Chúa để được trở về với gia đình'”, đó là câu chuyện gây chấn động mà Pegi Robinson, hiện 64 tuổi, chia sẻ sau những trải nghiệm cận kề cái chết trong đời. Bà cho biết đã hai lần nhận thấy sự sống rời bỏ cơ thể mình, một lần khi mới 5 tuổi và một lần khác khi biến chứng thai kỳ suýt cướp đi sinh mạng. Trong ký ức, Pegi đã gặp Chúa, tranh luận và nài nỉ để được trở về với người thân.

Pegi Robinson cho biết đã gặp Chúa 2 lần. (Ảnh: Jam Press)

Trải nghiệm cận tử và hành trình đến “căn phòng trắng”

Lần suýt chết đầu tiên của Pegi diễn ra khi bà mới 5 tuổi. Trong một lần tắm ở ao gần nhà, bà bị chìm và cảm nhận rõ sự mỏng manh của sự sống. Dù được cứu sống, sự kiện này để lại trong tâm trí bà nỗi ám ảnh kéo dài nhiều năm sau.

Trải nghiệm cận tử thứ hai ở tuổi 25 mới thực sự thay đổi cuộc đời Pegi. Khi ấy, bà đang mang thai đôi ở tháng thứ hai. Sau nhiều ngày chịu đựng cơn đau vùng chậu, Pegi được trấn an rằng đó không phải là dấu hiệu nguy hiểm. Nhưng vài ngày sau, tình hình trở nên nghiêm trọng, bà mất khả năng đi lại, đau dữ dội kèm theo xuất huyết ồ ạt.

Pegi chụp ảnh cùng chồng khi còn trẻ. (Ảnh: Jam Press)

Pegi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Khi các y tá đẩy xe lăn xuống hành lang, bà cảm nhận ý thức dần tách khỏi cơ thể: “Tôi không thể điều khiển cơ thể mình nữa. Cằm tôi gục xuống ngực, rồi đột nhiên, tôi cảm thấy mình bay vọt lên như một tên lửa. Tôi biết rõ mình vừa chết".

Pegi mô tả cảm giác ấy giống như "chuyến tàu lượn siêu tốc không lối thoát". Bà thấy mình trôi qua các thiên hà trước khi bước vào không gian trắng sáng. Ở đó, bà nhận ra sự hiện diện của Đấng quyền năng.

“Mắt tôi đảo khắp căn phòng, và tôi thấy Chúa, đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, sẵn sàng lắng nghe tôi” Pegi kể. Thay vì tuân theo, Pegi hét lớn vào ngài: “Không đời nào! Con không đi đâu cả. Con còn con cái phải nuôi, ngài không thể bắt con bỏ chúng lại".

Trong lúc ấy, một cảnh tượng khác hiện ra bên cạnh, Pegi nhìn thấy chính mình bước vào cửa hàng tạp hóa, nơi một cậu bé nổi giận trước quầy thanh toán. Theo bà, đó là cách Chúa chỉ cho bà thấy sự bướng bỉnh của bản thân, rằng bà giống như đứa trẻ hư đang chống đối ý muốn của ngài.

Pegi kể lại quá trình bước vào căn phòng trắng. (Ảnh: Jam Press)

Cuộc tranh luận với Chúa

Chúa nói với Pegi rằng đã đến lúc bà phải ra đi, nhưng Pegi vẫn cố gắng lý luận: “Tôi nói với Ngài rằng nếu có thể chứng minh các con tôi sẽ tốt hơn khi không có mẹ, tôi sẽ ở lại; còn nếu không, tôi xin được quay về". Bà nhớ lại lúc đó giọng mình run rẩy nhưng vẫn đầy quyết liệt.

Trong giây phút ấy, Pegi nhìn thấy người đàn ông mặc áo choàng trắng, tóc dài gợn sóng, đó là Chúa Jesus. Bà kể rằng ngay khi đứng cạnh ngài, cảnh vật thay đổi; họ đáp xuống mặt đất vào ban đêm, trên nóc một chiếc xe, và từ chỗ đó, Pegi nhìn thấy các con trai đang trò chuyện về cái chết của mẹ. Người con út Jeremy (hiện 44 tuổi), khi đó mới nhỏ tuổi, tha thiết nói với anh trai Matthew (hiện 45 tuổi) rằng: “Em muốn mẹ quay lại, ngay bây giờ".

Pegi chụp ảnh cùng hai con trai Jeremy và Matthew. (Ảnh: Jam Press)

Cảnh tượng ấy khiến trái tim Pegi vỡ òa. Bà quay trở lại “phòng chờ Thiên đường”, khóc dưới chân Chúa Jesus. Pegi thú nhận rằng bà đã liều lĩnh và tự trách mình. Trong lúc tuyệt vọng, bà hỏi: “Ai sẽ dạy các con con về Chúa nếu con không còn ở đây?”. Và rồi, bất ngờ bà mở mắt trong bệnh viện.

Các bác sỹ phát hiện Pegi bị mang thai ngoài tử cung khiến máu tràn khắp khoang bụng. Tình trạng này cực kỳ nguy hiểm, có thể cướp đi mạng sống của thai phụ bất kỳ lúc nào. Gia đình đã được gọi đến để nói lời vĩnh biệt.

Dù mất cả hai thai nhi, Pegi vẫn sống sót một cách kỳ diệu. Khi tỉnh lại, bà háo hức kể những gì mình trải qua cho y tá và người thân, dù hiểu rằng không phải ai cũng tin.

Pegi nói rằng trải nghiệm này đã thay đổi hoàn toàn cách bà nhìn nhận về sự sống và cái chết. Từ đó, bà dành nhiều năm để chia sẻ câu chuyện với mọi người, trở thành một trong các nhân chứng sống về trải nghiệm cận tử.

Bà đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận về sự sống và cái chết. (Ảnh: Jam Press)

Theo Pegi, những ký ức bà có được là minh chứng cho thấy cái chết không thực sự tồn tại, chỉ là sự chuyển đổi, nơi con người tiếp tục tồn tại ở cảnh giới khác.

“Chúa ban cho chúng ta những ký ức để dạy dỗ chúng ta. Chúng tồn tại trong tâm hồn, không thể phai mờ. Khi càng trưởng thành và khôn ngoan, ta càng có thể hiểu và xử lý chúng tốt hơn. Đó là món quà thiêng liêng, mở ra nhiều lần trong đời", Pegi chia sẻ.

Bà cũng tin rằng mỗi người không bao giờ thực sự cô đơn: “Chúng ta chỉ cần học cách lắng nghe. Chúa có thể cho bạn thấy viễn cảnh tương lai dù nó không nhất thiết xảy ra. Ngài có thể làm chậm hoặc tăng tốc thời gian, để ta hiểu rằng tình yêu và sự che chở của Ngài luôn hiện hữu”.

Giờ đây khi nhìn lại, Pegi luôn cảm thấy biết ơn vì đã được trở về để nuôi dạy các con. Những người con trai của bà trưởng thành trong vòng tay mẹ, điều mà bà tin rằng chỉ có sự can thiệp của Chúa mới có thể đem lại.

“Tôi tràn ngập lòng biết ơn mỗi ngày. Chúa đã cho tôi thêm cơ hội sống, để tiếp tục đồng hành với các con. Đó là món quà quý giá nhất mà tôi nhận được", bà xúc động nói.