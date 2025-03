(VTC News) -

Chân cong là nhược điểm cơ thể khiến nhiều người thiếu tự tin khi lựa chọn trang phục, đặc biệt là váy - món đồ mang đến sự nữ tính và duyên dáng.

Người chân cong có nên mặc váy?

Nhiều người cho rằng chân cong thì không nên mặc váy vì sẽ làm lộ rõ khuyết điểm khi đôi chân không được che kín, tốt nhất là mặc quần để tránh lộ chân.

Tuy nhiên, đây là một quan niệm sai lầm. Với sự tự tin và lựa chọn trang phục thông minh, bạn hoàn toàn có thể tỏa sáng với những bộ váy thời trang phù hợp với vóc dáng, đặc điểm cơ thể mình và che đi nhược điểm của đôi chân một cách khéo léo.

Chính sự tự tin sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn và gây ấn tượng với người đối diện. Vì vậy, hãy đừng ngần ngại khi thử những chiếc váy yêu thích, chỉ cần bạn cảm thấy tự tin và thoải mái, bạn sẽ tỏa sáng.

Những kiểu váy phù hợp với người có chân cong

Nếu bạn sở hữu đôi chân cong và muốn mặc váy mà vẫn giữ được sự tự tin, hãy tham khảo những kiểu váy dưới đây:

Váy dáng chữ A

Váy chữ A có phần eo ôm nhẹ và xòe dần xuống giúp tạo sự cân đối và che giấu đôi chân cong hiệu quả. (Ảnh: Pinterest)

Đây là một trong những kiểu váy lý tưởng cho những người có đôi chân cong. Váy chữ A sẽ giúp bạn tạo ra sự cân đối cho cơ thể, đồng thời giúp che đi khuyết điểm ở phần dưới của chân. Với váy chữ A, bạn sẽ cảm thấy thoải mái và tự tin hơn khi diện chúng, đồng thời cũng không phải lo lắng về việc lộ đôi chân cong.

Váy có đường xẻ nhẹ

Một lựa chọn thú vị khác là váy có đường xẻ nhẹ ở chân. Đường xẻ không cần phải quá cao, chỉ cần một chút xẻ nhẹ cũng đủ để tạo sự thoải mái và khiến đôi chân trông thanh thoát hơn. Đây là một cách để bạn vừa che đi khuyết điểm của đôi chân, vừa tạo điểm nhấn cho trang phục.

Váy có chi tiết nhấn ở phần eo hoặc hông

Để tạo sự cân đối cho cơ thể, bạn có thể chọn váy có chi tiết nhấn như thắt lưng, nơ, hoặc xếp ly ở phần eo hoặc hông. Điều này giúp thu hút sự chú ý vào phần trên cơ thể và tạo cảm giác đôi chân trông thon gọn hơn.

Váy dài qua gối

Váy có chiều dài dưới gối giúp che đi phần chân cong một cách hiệu quả. (Ảnh: Stylesimo)

Nếu bạn không muốn để lộ đôi chân hoàn toàn, váy dài qua gối hoặc váy midi sẽ là lựa chọn lý tưởng. Những chiếc váy này giúp tạo nên sự thanh thoát cho đôi chân mà không quá lộ rõ khuyết điểm. Chúng cũng rất phù hợp với những buổi tiệc hay sự kiện trang trọng.

Chất liệu váy phù hợp với người chân cong

Chất liệu vải cũng là yếu tố quan trọng khi lựa chọn váy. Chân cong thường khiến người mặc cảm thấy tự ti, nhưng việc chọn đúng chất liệu có thể giúp khắc phục phần nào khuyết điểm này. Một số chất liệu vải bạn nên chú ý:

- Vải co giãn: Chất liệu co giãn giúp ôm sát cơ thể, tạo sự cân đối và thoải mái khi mặc. Chúng cũng giúp tạo đường cong cho cơ thể mà không làm lộ rõ các khuyết điểm. Váy làm từ chất liệu co giãn, như vải thun hoặc vải spandex, sẽ giúp bạn tự tin hơn khi diện váy.

- Vải dày dặn: Những loại vải dày dặn, như vải nỉ, vải tweed, hay vải lụa dày, sẽ giúp tạo dáng đẹp cho cơ thể và che đi những khuyết điểm ở chân. Chất liệu này cũng giúp giữ form cho váy, không bị nhăn hoặc xệ.

- Vải mềm mại: Vải mềm mại như chiffon hay voan có khả năng tạo sự bay bổng cho trang phục, giúp che đi những đường cong không mong muốn và tạo ra một vẻ đẹp nhẹ nhàng, nữ tính.

Những trang phục khác phù hợp với người chân cong

Bên cạnh váy, những kiểu trang phục sau cũng giúp bạn che giấu khuyết điểm chân cong một cách hiệu quả:

- Quần culottes: Quần culottes có thiết kế ống rộng giúp che giấu phần chân cong một cách hoàn hảo. Với thiết kế thoải mái và dễ chịu, quần culottes là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tránh sự bó sát của quần jean nhưng vẫn giữ được phong cách hiện đại và nữ tính.

Quần culottes có thiết kế ống rộng giúp che giấu phần chân cong một cách hoàn hảo. (Ảnh: Pinterest)

- Quần palazzo: Quần palazzo có kiểu dáng dài, ống rộng giúp tạo cảm giác đôi chân thẳng hơn.

- Quần jogger: Quần jogger có thiết kế bo gấu giúp tạo phong cách trẻ trung, năng động mà vẫn che được phần chân cong.

- Quần ống đứng: Quần ống đứng có thiết kế đơn giản, không bó sát giúp đôi chân trông cân đối hơn.

Lưu ý khi chọn trang phục cho người có chân cong

- Tránh trang phục quá bó sát: Những kiểu váy hoặc quần ôm sát có thể làm lộ rõ khuyết điểm.

- Ưu tiên màu tối: Màu đen, xanh đậm hoặc các tông màu trầm giúp tạo cảm giác chân thon gọn hơn.

- Chọn chất liệu dày dặn: Chất liệu cứng cáp sẽ giúp che đi phần chân cong hiệu quả hơn.

- Phối hợp với giày cao gót: Giày mũi nhọn hoặc sandal cao gót giúp tạo hiệu ứng chân dài và thẳng hơn.

Tóm lại, người có chân cong có thể mặc váy, chỉ cần biết cách chọn kiểu dáng phù hợp để che giấu khuyết điểm và tôn lên vẻ đẹp của bản thân. Váy chữ A, váy dài qua gối và váy có đường xẻ nhẹ là những lựa chọn hoàn hảo giúp bạn tự tin hơn khi diện váy. Ngoài ra, những trang phục như quần culottes, quần palazzo hay quần ống đứng cũng là lựa chọn lý tưởng để giúp bạn có vẻ ngoài thanh lịch và thời trang.