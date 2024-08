(VTC News) -

Cây lược vàng được nhiều người trồng làm cảnh trong vườn nhà nhưng ít người biết đến đây là loại dược liệu tự nhiên tốt cho sức khoẻ.

Tổng quan về cây lược vàng

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của ThS. BSNT Trần Tiến Tùng cho biết, cây lược vàng (địa lan vòi, lan vòi, lan rũ, rai lá phất dũ, cây bạch tuộc, giả khóm) thuộc họ thài lài. Đây là loài cây thân thảo đứng, cao 15 - 40cm. Trên thân của lược vàng có nhiều nhánh và đốt, trung bình mỗi đốt khoảng 1 - 2cm, nhánh dài nhất có thể đến 10cm.

Lá cây lược vàng là dòng lá đơn, mọng nước, mọc so le, phiến hình ngọn giáo. Bề mặt lá lược vàng nhẵn, mặt dưới thường nhạt màu hơn mặt trên. Lá mọc dạng bẹ ôm khít thân.

Hoa lược vàng màu trắng, xếp thành chùm dạng trục dài. Trung bình mỗi cụm hoa chứa 6 - 12 hoa. Cuống hoa xanh ở trên, trắng ở dưới và có lông mịn.

Nguồn gốc cây lược vàng ở Mexico. Ở nước ta, lược vàng có ở nhiều nơi, phổ biến nhất là Hà Nội.

Cây lược vàng rất tốt cho sức khoẻ

Cây lược vàng có tác dụng gì?

Bài viết của Lương y Bùi Đắc Sáng - Viện hàn lâm KH&CN Việt nam, Hội Đông y Hà Nội cho biết, y học cổ truyền ghi nhận, lược vàng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, nhuận phế, tiêu viêm, hóa đàm, lợi thủy. Chủ trị các chứng bệnh như mụn nhọt, ho, viêm họng, đau nhức xương khớp, nóng trong người, đái tháo đường, viêm loét dạ dày.

- Cách sử dụng cây lược vàng: Nhai sống, sắc uống, ngâm rượu uống hoặc xoa bóp bên ngoài, giã đắp ngoài.

- Liều dùng cây lược vàng: Ngày dùng 3- 9 lá tươi hoặc 3 chén nhỏ rượu ngâm từ lá và thân cây lược vàng.

Dưới đây là một số bài thuốc chữa bệnh có lược vàng:

- Bài thuốc chữa bệnh viêm họng:Cây lược vàng hỗ trợ cải thiện các triệu chứng ho khan, viêm họng, ho kéo dài. Vì vậy, khi gặp phải các triệu chứng này, có thể dùng lá cây lược vàng giã nhỏ, vắt lấy nước uống. Kiên trì sử dụng nước ép lá lược vàng khoảng 2 lần/ngày để cải thiện triệu chứng.

Với người bệnh ho khan kéo dài, sử dụng lá lược vàng nhai kỹ rồi nuốt cả bã và nước. Người lớn mỗi lần nhai khoảng 3 lá, trẻ em trên 12 tháng tuổi mỗi lần nhai 1 lá.

- Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường: Với bệnh nhân tiểu đường, để khắc phục tạm thời các triệu chứng hãy sử dụng bằng cách: Lấy lá lược vàng ép lấy nước uống hoặc nhai cả lá. Kiên trì thực hiện mỗi ngày để cải thiện triệu chứng. Tuy nhiên, cây lược vàng không có khả năng chấm dứt bệnh, nên bệnh nhân cần tuân thủ các nguyên tắc điều trị chuyên khoa.

- Hỗ trợ cải thiện triệu chứng ung thư bằng lá lược vàng: Các nhà nghiên cứu tại Nga cho thấy rằng, lá lược vàng có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư và có khả năng cải thiện triệu chứng.

Tuy nhiên, vấn đề này cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều. Do đó, để không làm ảnh hưởng đến việc điều trị ung thư, bệnh nhân nên tuân thủ nghiêm ngặt chỉ định của bác sĩ.

- Giảm đau lưng: Bị đau lưng do thời tiết thay đổi, do vận động không đúng cách hoặc do mắc các bệnh lý ở cột sống có thể dùng cây lược vàng để khắc phục theo 1 trong 2 cách sau:

+ Cách 1:

Dùng rượu cây lược vàng: Chuẩn bị 200g thân và lá cây lược vàng. Tất cả rửa sạch, thái nhỏ, cắt khúc ngắn, cho vào bình ngâm với 1 lít rượu trắng từ 40 độ trở lên. Bảo quản bình rượu nơi mát mẻ khoảng 60 ngày có thể lấy dùng được.

Kết hợp uống và xoa bóp rượu cây lược vàng có tác dụng chữa đau lưng hiệu quả. Mỗi ngày uống khoảng 40 – 50ml chia làm 3 lần uống. Kết hợp lấy rượu lược vàng xoa bóp bên ngoài khu vực bị đau thường xuyên.

+ Cách 2:

Chườm lá lược vàng: Bài thuốc này khá đơn giản, người bệnh chỉ cần hái vài lá đem hơ trên lửa cho nóng và mềm ra. Sau đó đắp lên chỗ lưng bị đau. Khi dược liệu nguội có thể hơ và đắp lại thêm vài lần nữa. Mỗi lần đắp khoảng 15 phút cơn đau sẽ thuyên giảm đáng kể.

Tóm lại lược vàng là một loại dược liệu rất tốt cho sức khoẻ tuy nhiên bạn không nên lạm dụng lá lược vàng với liều lượng lớn, đề phòng trường hợp làm tụt huyết áp.

Cũng theo Lương y Bùi Đắc Sáng, một nhóm nghiên cứu của Viện Dược liệu đã nghiên cứu về thành phần hóa học, tác dụng sinh học và độc tính trong cây lược vàng. Kết quả cho thấy cây lược vàng không có tác dụng chống viêm mà còn có độc tính cấp ở liều cao. Do đó, khi sử dụng cây lược vàng, người bệnh chỉ sử dụng khi có sự tư vấn và chỉ định của bác sĩ.