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Xuất bản ngày 25/06/2026 02:55 AM
Cập nhật lúc 04:01 AM ngày 25/06/2026

Thắng Canada 2-1, Thụy Sỹ đứng đầu bảng B World Cup 2026

Minh Anh
Minh Anh
(VTC News) -

Sáng 25/6, đội tuyển Thụy Sỹ giành chiến thắng 2-1 trước Canada ở lượt trận cuối bảng B World Cup 2026.

Thụy Sỹ21Canada
Vargas46'76'P. David
Manzambi57'

Bảng B là bảng đấu đầu tiên của World Cup 2026 hoàn thành 3 lượt trận. Thụy Sỹ đứng đầu bảng sau khi đánh bại Canada với tỷ số 2-1 trên sân vận động BC Place ở Vancouver (Canada). Bộ đôi Ruben Vargas và Johan Manzambi tiếp tục ghi dấu ấn trong trận thứ hai liên tiếp cho đội bóng châu Âu.

Thụy Sỹ đấu với Canada ở lượt trận thứ 3 bảng B World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Thụy Sỹ đấu với Canada ở lượt trận thứ 3 bảng B World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Thụy Sỹ nhập cuộc chủ động hơn và kiểm soát khu trung tuyến bằng những pha phối hợp chắc chắn. Đội bóng châu Âu giữ bóng tới 69% trong hiệp một, chuyền chính xác 86% và tạo ra 2 cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, ưu thế này không biến thành bàn thắng vì Canada phòng ngự tập trung, đồng thời thủ môn Maxime Crepeau chơi nổi bật.

Sau khoảng 20 phút đầu tấn công, Thụy Sỹ chơi thận trọng hơn. Canada không giữ bóng nhiều nhưng những tình huống uy hiếp của đội chủ nhà tạo ra mối đe dọa đáng kể về phía khung thành của thủ môn Gregor Kobel.

Đội hình Thụy Sỹ vs Canada

Thụy Sỹ đá chính: Gregor Kobel (1), Nico Elvedi (4), Manuel Akanji (5), Breel Embolo (7), Remo Freuler (8), Johan Manzambi (9), Granit Xhaka (10), Ricardo Rodriguez (13), Djibril Sow (15), Ruben Vargas (17), Luca Jaquez (25).

Canada đá chính: Maxime Crepeau (16), Alistair Johnston (2), Luc de Fougerolles (4), Mathieu Choiniere (6), Cyle Larin (9), Jonathan David (10), Derek Cornelius (13), Tajon Buchanan (17), Ali Ahmed (20), Richie Laryea (22), Nathan Saliba (25).

Bảng xếp hạng World Cup 2026 - Bảng B

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính trước trận Thụy Sỹ vs Canada, vị trí xếp hạng các đội tuyển của bảng A như sau.

XHĐộiTHSĐ
1Canada27-14
2Thuỵ Sỹ25-24
3Bosnia-Herzegovina22-51
4Qatar21-71
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