Trực tiếp bóng đá Canada vs Thụy Sỹ 2h ngày 25/6, bảng B World Cup 2026

Cập nhật TRỰC TIẾP Canada vs Thuỵ Sỹ Trận đấu giữa Canada và Thuỵ Sỹ bắt đầu lúc 2h ngày 25/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Canada vs Thuỵ Sỹ mới nhất tại đây. Canada 0 0 Thụy Sỹ

Thông tin trận Canada đấu với Thuỵ Sỹ Canada gặp Thụy Sỹ ở lượt trận cuối cùng bảng B World Cup 2026 trên sân BC Place, Vancouver, Canada. Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp Canada vs Thụy Sỹ trên VTV3, VTV10 và VTV6. Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Ramon Abatti, người Brazil. Canada đấu với Thụy Sỹ ở lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026. Sau 2 lượt trận, Canada và Thụy Sỹ cùng có 4 điểm. Canada đứng đầu bảng nhờ hiệu số +6, trong khi Thụy Sỹ xếp thứ hai với hiệu số +3. Bosnia & Herzegovina và Qatar cùng có 1 điểm. Canada và Thụy Sỹ mới gặp nhau một lần. Đó là trận giao hữu năm 2002 tại St. Gallen, khi Canada thắng 3-1. Với Canada, chiến thắng 6-0 trước Qatar ở lượt trận thứ hai là trận thắng đầu tiên của đội tuyển này trong lịch sử World Cup. Đó còn là trận đấu giúp họ tạo ra khoảng cách hiệu số đáng kể so với Thụy Sỹ. Với Thụy Sỹ, 4 điểm sau 2 lượt trận là kết quả chấp nhận được, nhưng màn trình diễn chưa thật sự liền mạch. Họ bị Qatar cầm hòa 1-1 ở trận đầu tiên, sau đó thắng Bosnia & Herzegovina 4-1. Điểm đáng chú ý là Thụy Sỹ chỉ bùng nổ ở cuối trận gặp Bosnia & Herzegovina, khi các bàn thắng đến dồn dập từ phút 74 trở đi. Theo đánh giá của Opta, đại diện châu Âu được đánh giá nhỉnh hơn với 41,9% cơ hội giành chiến thắng, nhưng Canada đang sở hữu phong độ cực cao sau chiến thắng lịch sử trước Qatar.

Lực lượng, phong độ Canada trước trận gặp Thụy Sỹ Canada có 4 điểm sau 2 trận, ghi 7 bàn và thủng lưới 1 lần. Sau trận hòa Bosnia & Herzegovina, đội chủ nhà giải tỏa áp lực bằng chiến thắng 6-0 trước Qatar. Trận đấu này cho thấy Canada không chỉ đá dựa vào tinh thần sân nhà, mà còn có khả năng tạo cơ hội đều ở 1/3 cuối sân. Jonathan David là điểm sáng lớn nhất. Tiền đạo này ghi 3 bàn vào lưới Qatar và đang dẫn đầu hàng công Canada. Cyle Larin cũng có 2 bàn sau 2 trận, trong đó có bàn gỡ hòa trước Bosnia & Herzegovina và bàn mở tỷ số trước Qatar. Cặp tiền đạo David - Larin giúp Canada có nhiều phương án tấn công hơn so với các kỳ World Cup trước. Canada không có Ismael Kone trong phần còn lại của giải đấu. (Ảnh: Reuters) Tuy nhiên, trận gặp Thụy Sỹ là bài kiểm tra khác hẳn. Qatar mất người và vỡ trận, còn Thụy Sỹ có tổ chức phòng ngự tốt hơn nhiều. Canada có thể tiếp tục pressing tầm cao, nhưng nếu không kiểm soát được khoảng trống phía sau tuyến giữa, họ dễ bị phản đòn bởi Ndoye, Vargas hoặc Embolo. Theo thông tin bảng xếp hạng World Cup 2026, Canada là đội nắm lợi thế trước trận đấu này nhờ hiệu số nhỉnh hơn. Họ chỉ cần hòa để giữ ngôi đầu. Canada không có Ismael Kone trong phần còn lại của giải đấu vì chấn thương. Đây là tổn thất đáng kể ở tuyến giữa, bởi Kone có khả năng tranh chấp, kéo bóng và hỗ trợ pressing. Nathan Saliba nhiều khả năng được sử dụng để thay thế, sau khi anh ghi bàn ở trận thắng Qatar. Tình trạng của Alphonso Davies vẫn cần được theo dõi. Đội trưởng Canada chưa chắc đá chính do vấn đề thể trạng. Moise Bombito có thể trở lại đội hình xuất phát, trong khi Derek Cornelius và Luc de Fougerolles cần tránh thẻ phạt nếu ra sân.