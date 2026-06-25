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Xuất bản ngày 25/06/2026 05:18 AM
Cập nhật lúc 05:55 AM ngày 25/06/2026

Cập nhật tỷ số Morocco vs Haiti, bảng C World Cup 2026 mới nhất

Minh Anh
Minh Anh
(VTC News) -

Cập nhật tỷ số Morocco vs Haiti mới nhất: Chi tiết diễn biến, kết quả Morocco vs Haiti thuộc bảng C World Cup 2026.

Morocco22Haiti
Hakimi39'10'Joseph
Saibari45+1'43'Isidor

Trận đấu giữa Morocco và Haiti thuộc bảng C World Cup 2026 diễn ra tại Atlanta (Mỹ). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Morocco vs Haiti mới nhất tại đây.

Morocco đấu với Haiti ở lượt trận thứ 3 bảng C World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Morocco đấu với Haiti ở lượt trận thứ 3 bảng C World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Đội hình Morocco vs Haiti

Morocco đá chính: Yassine Bounou (1), Achraf Hakimi (2), Sofyan Amrabat (4), Brahim Diaz (10), Ismael Saibari (11), Chadi Riad (18), Ayoub El Kaabi (20), Bilal El Khannouss (23), Neil El Aynaoui (24), Redouane Halhal (25), Anass Salah Eddine (26).

Haiti đá chính: Johny Placide (1), Ricardo Ade (4), Hannes Delcroix (5), Martin Experience (8), Jean-Ricner Bellegarde (10), Ruben Providence (15), Lenny Joseph (16), Danley Jean Jacques (17), Wilson Isidor (18), Josue Casimir (21), Jean-Kevin Duverne (22).

Bảng xếp hạng World Cup 2026 - Bảng C

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến trước trận Morocco vs Haiti, vị trí xếp hạng của các đội tuyển của bảng C như sau.

XHĐộiTHSĐ
1Brazil24-14
2Morocco22-14
3Scotland21-13
4Haiti20-40

Thông tin trận Morocco đấu với Haiti

Trước trận này, Morocco có 4 điểm sau 2 lượt trận, bằng điểm Brazil nhưng kém hiệu số bàn thắng bại. Haiti chưa có điểm, chưa ghi bàn và đã bị loại. Trận còn lại của bảng C là Scotland vs Brazil, diễn ra cùng giờ.

Theo dữ liệu dự đoán kết quả của Opta, Morocco có 81,0% khả năng thắng sau 25.000 mô phỏng trước trận. Đây là lần đầu tiên Morocco và Haiti gặp nhau ở cấp đội tuyển quốc gia.

Morocco bất bại trong 6 trận vòng bảng World Cup gần nhất, với 3 chiến thắng và 3 trận hòa. Haiti đã thua cả 5 trận từng đấu tại World Cup, ghi 2 bàn và thủng lưới 18 lần.

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