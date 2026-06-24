Trực tiếp bóng đá Morocco vs Haiti 5h ngày 25/6, bảng C World Cup 2026

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Morocco và Haiti bắt đầu lúc 5h ngày 25/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Morocco vs Haiti mới nhất tại đây.

Thông tin đội hình đá chính, dự bị của Morocco và Haiti được công bố trên trang chủ FIFA trước giờ thi đấu 90 phút (khoảng 3h30 ngày 25/6 theo giờ Việt Nam).

Thông tin trận Morocco đấu với Haiti (5h ngày 25/6)

Morocco gặp Haiti ở lượt cuối bảng C World Cup 2026 trên sân Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Mỹ. Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Danny Makkelie, người Hà Lan.

Trước trận này, Morocco có 4 điểm sau 2 lượt trận, bằng điểm Brazil nhưng kém hiệu số bàn thắng bại. Haiti chưa có điểm, chưa ghi bàn và đã bị loại. Trận còn lại của bảng C là Scotland vs Brazil, diễn ra cùng giờ.

Morocco cạnh tranh ngôi đầu bảng với Brazil (Ảnh: Reuters)

Theo dữ liệu dự đoán kết quả của Opta, Morocco có 81,0% khả năng thắng sau 25.000 mô phỏng trước trận. Đây là lần đầu tiên Morocco và Haiti gặp nhau ở cấp đội tuyển quốc gia.

Morocco bất bại trong 6 trận vòng bảng World Cup gần nhất, với 3 chiến thắng và 3 trận hòa. Haiti đã thua cả 5 trận từng đấu tại World Cup, ghi 2 bàn và thủng lưới 18 lần.

Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp trận Morocco vs Haiti trên VTV2, VTV6.