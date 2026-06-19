'Lửa trắng' tập 2: Cương 'đen' phát hiện bí mật trên người Mai

(VTC News) -

Sau những diễn biến căng thẳng ở tập mở màn, tập 2 của Lửa trắng phát sóng tối 19/6 tiếp tục đẩy mạch phim lên cao với hàng loạt tình tiết bí ẩn xoay quanh loại ma túy mới mang tên "Bụi Trăng" mà lực lượng chức năng ráo riết truy tìm nguồn gốc và đường dây phân phối.

Tập 2 "Lửa trắng" lên sóng tối 19/6 trên VTV3.

Sau cuộc đột kích vào buổi tiệc ma túy do Quý Hoàng (Đức Hùng) tổ chức, lão Công (NSƯT Hồ Phong) bắt đầu đưa ra những nhận định đáng chú ý về người đàn ông này. Với kinh nghiệm nhiều năm trong giới giang hồ, lão Công dường như đã nhìn ra những điều bất thường đằng sau vỏ bọc hào nhoáng của Quý Hoàng.

Trong lúc lực lượng công an tiến hành vây bắt, Morlow - em trai bạn gái lão Công và cũng là một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng - lại đang mắc kẹt bên ngoài khu trung tâm của biệt thự cùng Mai. Vốn là người hâm mộ Morlow từ lâu, Mai (Việt Hoa) tranh thủ chụp ảnh cùng thần tượng trong lúc anh vẫn còn chếnh choáng sau buổi tiệc.

Tuy nhiên, tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Sự xuất hiện của lực lượng chức năng khiến Mai lo lắng và tìm cách rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Ở một diễn biến khác, Cung (Trương Hoàng) tiếp tục tìm cách kích động lão Công khi biết Cương "đen" (Duy Hưng) đã để Morlow xuất hiện trong bữa tiệc của Quý Hoàng và vô tình rơi vào vòng nguy hiểm. Thế nhưng thay vì nổi giận với Cương, lão Công lại tỏ ra không hài lòng với cách Cung liên tục "thêm dầu vào lửa".

Trong tập 2 "Lửa trắng", Cương "đen" bất ngờ chú ý chiếc vòng bí ẩn của Mai.

Đáng chú ý nhất trong tập phim là cuộc gặp gỡ giữa Cương "đen" và Mai. Khi nhìn thấy chiếc vòng cổ Mai đang đeo, Cương bất ngờ thay đổi thái độ. Anh liên tục đề nghị được xem món đồ này khiến Mai vô cùng hoảng hốt.

Cho rằng người đàn ông lạ mặt đang có ý đồ xấu, Mai lập tức cầm đèn để tự vệ khi Cương tiến lại gần. Tuy nhiên, Cương khẳng định điều anh quan tâm không phải cô mà chính là chiếc vòng cổ bí ẩn ấy. Phản ứng bất thường của nhân vật này khiến khán giả đặt câu hỏi liệu món trang sức trên cổ Mai có liên quan đến một bí mật nào đó trong quá khứ hay không.

Song song với những diễn biến trên, lực lượng điều tra cũng đối mặt với nhiều dấu hiệu bất thường. Tân - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đột ngột biến mất với lý do đi gặp cộng tác viên, trong khi lãnh đạo công an tỉnh lại không hề nắm được thông tin về kế hoạch này.

Trước tình hình các đường dây ma túy ngày càng lộng hành và gây mất an ninh trật tự, lãnh đạo chuyên án nhận định không loại trừ khả năng có "tay trong" đang tiếp tay cho tội phạm. Điều này khiến mọi nghi ngờ bắt đầu đổ dồn về phía Tân.

Tập 2 Lửa trắng phát sóng lúc 20h tối nay (19/6) trên VTV3.