(VTC News) -

Sáng 27/6, đội tuyển Cape Verde tạo nên cột mốc lịch sử khi vượt qua vòng bảng World Cup ngay trong lần đầu tiên tham dự. Đội bóng đến từ đảo quốc có dân số chỉ hơn 500.000 không thắng trận nào nhưng vẫn giành quyền đi tiếp với vị trí nhì bảng H, đứng sau Tây Ban Nha và xếp trên Uruguay.

Trận đấu giữa Cape Verde vs Ả Rập Xê Út thuộc lượt trận thứ 3 bảng H World Cup 2026 diễn ra với tốc độ không cao sau tiếng còi khai cuộc. Với việc Uruguay phải đụng độ Tây Ban Nha, Cape Verde hoàn toàn có thể đi tiếp với thêm một trận hòa. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út hiểu rằng họ hiểu rằng mình cũng không cần vội vàng.

Cape Verde nắm ưu thế lớn về thể hình và sức mạnh trước đại diện châu Á. Borges và đồng đội kiểm soát tốt tuyến giữa nhờ khả năng tranh chấp tay đôi tuyệt vời. Ngay khi cảm thấy thua thiệt đối thủ, Ả Rập Xê Út lập tức lùi sâu phòng ngự rồi chờ thời cơ đến phản công.

Cape Verde đấu với Ả Rập Xê Út ở lượt thứ 3 bảng H World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Ả Rập Xê Út hầu như chỉ chờ đợi vào nhiều pha xử lý cá nhân của đội trưởng Salem Al-Dawsari. Trong khi đó, Semedo bên phía Cape Verde là người duy nhất tung ra cú sút đi trúng đích trong hiệp một. 45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, Cape Verde lập tức đẩy cao đội hình tấn công bất chấp việc Uruguay đã bị Tây Ban Nha dẫn trước ở trận đấu cùng giờ. Họ muốn giành chiến thắng và tự quyết số phận của mình thay vì chờ đợi vào một cuộc đọ sức khác.

Công bằng mà nói, đội tuyển Cape Verde thi đấu rất hay trong hiệp đấu thứ hai. Họ sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm để ghi bàn thắng nhưng lại không tận dụng được. Phút 75, Cape Verde tổ chức phản công xuất sắc, bóng đến chân Duarte nhưng anh dứt điểm không thành công và để Al Owais cản phá.

Cuối trận đấu, Ả Rập Xê Út đẩy cao đội hình tấn công nhưng đây là lúc Cape Verde thoải mái phản công. Dù không ghi được bàn thắng với 1 điểm có được, Cape Verde vẫn vào vòng 1/32 khi Uruguay phải nhận thất bại tối thiểu trước Tây Ban Nha.

Cape Verde 0 0 Ả Rập Xê Út

Đội hình Cape Verde vs Ả Rập Xê Út

Cape Verde: Vozinha (1), Diney Borges (3), Pico Lopes (4), Kevin Pina (6), Joao Paulo (8), Dailon Livramento (19), Jamiro Monteiro (10), Deroy Duarte (14), Willy Semedo (17), Ryan Mendes (20), Wagner Pina (24).

Ả Rập Xê Út: Mohammed Alowais (21), Abdulelah Alamri (4), Hassan Altambakti (5), Nasser Aldawsari (6), Feras Albrikan (9), Salem Aldawsari (10), Saud Abdulhamid (12), Nawaf Bu Washl (13), Abdullah Alkhaibari (15), Sultan Mandash (20), Mohamed Kanno (23).

Bảng xếp hạng World Cup 2026 - Bảng H

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến hết trận Cape Verde vs Ả Rập Xê Út, vị trí xếp hạng các đội tuyển của bảng H như sau.