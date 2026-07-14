VFF mở thêm hình thức bán vé trận Việt Nam vs Myanmar

(VTC News) -

VFF thông báo trên trang chủ việc sẽ phân phối vé trận đấu Việt Nam gặp Myanmar theo hình thức trực tiếp đến tay người hâm mộ. Trận đấu diễn ra lúc 19h ngày 18/7 trên sân vận động tỉnh Thái Nguyên.

“Để tiếp tục phục vụ người hâm mộ có thể tới sân theo dõi và cổ vũ trực tiếp trận đấu giao hữu quốc tế giữa Đội tuyển Việt Nam vs Đội tuyển Myanmar, Ban tổ chức sẽ triển khai bán vé trực tiếp tại nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên”, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết.

VFF phân phối vé xem trực tiếp trận Việt Nam gặp Myanmar.

Chỉ có một mệnh giá vé được bán là 100.000 đồng/vé do các loại vé mệnh giá khác đã được bán hết theo hình thức trực tuyến.

Thời gian bán từ 14h30 đến 17h ngày 16/7; từ 9h đến 11h30 và từ 14h30 đến 17h ngày 17/7; từ 14h30 đến 19h ngày 19/7 (thời điểm diễn ra trận đấu). Hoạt động phát hành vé có thể kết thúc sớm tùy vào thời điểm khi số lượng vé được bán hết.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác phát hành vé, căn cứ điều kiện thực tế BTC trận đấu có thể điều chỉnh về kế hoạch và phương thức phát hành vé; Khách hàng có trách nhiệm tự bảo quản vé sau khi mua.

Khi đến sân, khán giả không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự...có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của Luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện.

BTC có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé.

Đội tuyển Việt Nam vừa kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và chốt danh sách dự AFF Cup 2026. Trung vệ Lê Ngọc Bảo chia tay đội tuyển bởi chấn thương không thể kịp bình phục. Trước đó, Ngô Đăng Khoa cũng bị gạch tên bởi lý do tương tự.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với Myanmar trước khi lên đường sang Chonburi (Thái Lan) thi đấu với Timor Leste trong trận mở màn ASEAN Cup 2026.