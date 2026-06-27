Cầu thủ Venezuela từng tham dự U17 World Cup qua đời sau trận động đất kép

(VTC News) -

Ngày 27/6, Liên đoàn bóng đá Venezuela (FVF) và đội tuyển quốc gia nước này cho biết cầu thủ bóng đá Yimvert Berroteran, thành viên các đội tuyển trẻ của Venezuela (Vinotinto) và CLB UCV, đã qua đời sau khi bị mắc kẹt hơn 24 giờ dưới đống đổ nát do trận động đất kép gây ra.

Thông tin này cũng đã được người thân của Berroteran xác nhận sau khi mẹ của bạn gái anh đăng tải một đoạn video cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa thi thể của cầu thủ trẻ ra ngoài.

Theo FVF và các CLB chủ quản, trận động đất cũng đã cướp đi sinh mạng của hai cầu thủ trẻ Victor Palacios và Razan Sijaa. Trong khi đó, bạn đời của hậu vệ Hector Bello (CLB Zulia FC) đã thiệt mạng khi dùng thân mình che chở cho con nhỏ trong lúc động đất xảy ra. Thông tin này được chính Hector Bello chia sẻ trên mạng xã hội. Anh cho biết con gái và người dì của bé hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Yimvert Berroteran trong trận đấu giữa Ai Cập và Venezuela tại U17 World Cup. (Ảnh: FIFA)

Sự ra đi của Berroteran đã gây chấn động làng bóng đá Venezuela. Anh được biết đến là một tài năng triển vọng, từng thi đấu cho các đội trẻ của UCV FC và nhiều lần góp mặt trong các cấp độ đội tuyển trẻ của Venezuela. Cầu thủ 18 tuổi này từng tham dự U17 World Cup tại Doha cách đây vài tháng và mới đây đã khoác áo đội tuyển U20 Venezuela.

Ngày 24/6, hai trận động đất mạnh 7,2 độ richter và 7,5 độ richter với tâm chấn ở độ sâu lần lượt là 22 km và 10 km, xảy ra cách nhau chưa đầy một phút gần bờ biển phía bắc của Venezuela. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất có cường độ 7,5 độ là trận động đất mạnh nhất ở Venezuela kể từ năm 1900.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết số người thiệt mạng trong hai trận động đất đã tăng lên ít nhất 920 người. Ít nhất 3.360 người bị thương, trong khi 172 người vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị sập. Các trận động đất đã gây thiệt hại cho ít nhất 383 tòa nhà, 13 bệnh viện, 25 trung tâm thương mại và 1.002 công trình khác.