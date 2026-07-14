Thủ tướng: Trung ương không có chủ trương sắp xếp lại xã, phường trên diện rộng

(VTC News) -

Thông tin trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, chiều 14/7.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: VGP)

Ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả quan trọng bước đầu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đạt được trong thời gian qua, Thủ tướng nhấn mạnh: “Nếu môi trường kinh doanh, năng lực của chính quyền không tốt thì không cách gì thu hút được nguồn lực đầu tư lớn như vậy”.

Cấp có thẩm quyền đồng ý tăng phụ cấp cho cán bộ cấp xã

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ những hạn chế, khó khăn, thách thức. Cụ thể là tăng trưởng kinh tế cao nhưng cần hết sức quan tâm tính bền vững; cần coi trọng hơn nữa thu hút đầu tư nước ngoài thế hệ mới. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa thực sự mạnh mẽ; tỷ trọng khu vực dịch vụ còn thấp; một số lĩnh vực tăng trưởng thấp so với mục tiêu.

Bên cạnh đó, số lượng dự án tồn đọng, kéo dài phải xử lý còn khá lớn; chủ yếu thuộc thẩm quyền của địa phương. Huy động các nguồn lực xã hội còn hạn chế, chưa thu hút được nhiều dự án quy mô lớn, đóng vai trò dẫn dắt...

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, Phú Thọ cần tiếp tục cập nhật, cụ thể hóa rất rõ chương trình hành động của tỉnh để triển khai; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa tư duy, cách nghĩ, cách làm, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Tỉnh cần dám nghĩ, dám làm, dám đề xuất, tạo thay đổi từ lãnh đạo tỉnh tới cấp phường, xã với cách làm mới và quyết tâm rất cao, đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 (11% trở lên), tạo tiền đề, nền tảng cho tỉnh phát triển mạnh hơn nữa thời gian tới.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực điều hành và quản trị địa phương theo tinh thần Kết luận 64 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (nhất là rà soát đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực cán bộ cấp xã).

Nêu rõ Trung ương không có chủ trương tiếp tục sắp xếp lại các xã, phường trên diện rộng, Thủ tướng đề nghị Phú Thọ cũng như các tỉnh, thành phố khác chủ động rà soát, đề xuất phương án sắp xếp các xã, phường nếu cần thiết trên cơ sở thực tiễn của địa phương và quy định của pháp luật.

“Cấp có thẩm quyền đã đồng ý chủ trương trước mắt sẽ tăng phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã, phường; sau đó dự kiến vào cuối năm, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục trình đề án tổng thể về tiền lương, phụ cấp trong hệ thống chính trị”, Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng lưu ý Phú Thọ tiếp tục rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng; nhận diện dư địa của từng ngành, từng lĩnh vực; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, nhất là đối với các lĩnh vực thế mạnh như: công nghiệp chế biến, chế tạo, nông - lâm nghiệp hàng hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch, logistics…

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến cuối năm 2026 đạt 100%. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và quyết liệt giải ngân số vốn kéo dài sang năm 2026 là 7.017 tỷ đồng (đến nay mới giải ngân được 22,4%).

Đưa Phú Thọ là một thủ phủ công nghiệp cả nước

Theo yêu cầu của Thủ tướng, Phú Thọ cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tháo gỡ dứt điểm “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng; xử lý các vấn đề liên quan nguyên vật liệu cho các dự án. Đẩy nhanh tiến độ xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài để đưa vào hoạt động trở lại trong năm 2026.

Thủ tướng chỉ đạo tỉnh khẩn trương hoàn thành việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, theo đúng tinh thần Kết luận 18.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Phú Thọ cũng như các địa phương đánh giá kỹ việc phân bổ vốn đầu tư công đảm bảo công bằng, hiệu quả, tác động lan tỏa, xử lý triệt để các điểm nghẽn về hạ tầng như giao thông, năng lượng, vừa tập trung giải quyết những điểm nghẽn cho tăng trưởng, vừa phải quan tâm các địa bàn khó khăn...

Thủ tướng yêu cầu phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả, giá trị gia tăng cao, tránh các dự án thâm dụng lao động, sử dụng công nghệ lạc hậu, tác động tiêu cực tới môi trường, đưa Phú Thọ trở thành “thủ phủ” công nghiệp của cả nước.

Đồng thời, có chiến lược phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, nhất là công nghiệp công nghệ cao; đón đầu các ngành công nghiệp chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mới (AI, chip, bán dẫn, logistics, năng lượng xanh, kinh tế tầm thấp…). Rà soát rất kỹ việc quy hoạch các khu công nghiệp, đánh giá lại trước khi cấp phép mới, bảo đảm tỉ lệ lấp đầy.

Nâng tỷ trọng và phát triển các ngành dịch vụ theo hướng hiện đại, công nghệ cao, khai thác hiệu quả lợi thế cửa ngõ của Thủ đô, đưa tỉnh trở thành trung tâm thương mại, logistics của vùng và cả nước...

Tỉnh Phú Thọ cũng được yêu cầu quán triệt và triển khai đồng bộ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, coi đây là ưu tiên chiến lược trong phát triển nhà ở.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: VGP)

Theo báo cáo, tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập có diện tích trên 9.300 km2 (thứ 15 cả nước), dân số khoảng 4 triệu người (đứng thứ 11/34), quy mô kinh tế năm 2025 đạt gần 16 tỷ USD (chiếm tỉ trọng 3,2% GDP cả nước, đứng thứ 6/34).

Trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Phú Thọ tăng 10,18% (sát với mục tiêu đề ra là 10,2%); là 1 trong 9 địa phương của cả nước tăng trưởng trên 10%; đứng thứ 7/34 cả nước, thứ 1/9 trong vùng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, góp phần bảo đảm tính bền vững cho tăng trưởng và thu ngân sách.

Cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện (top 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước). Việc ứng dụng AI góp phần giảm khoảng 50% thời gian tiếp nhận hồ sơ trực tuyến. Thí điểm cơ chế “luồng xanh”, cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục, đã cắt giảm được 28% chi phí tuân thủ.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, chính sách dân tộc, tôn giáo tiếp tục được quan tâm, cải thiện tích cực. Đến hết tháng 6/2026 đã thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho khoảng 60% người dân trên địa bàn. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Cũng tại cuộc làm việc, lãnh đạo các bộ, cơ quan cho ý kiến cụ thể về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và những đề xuất, kiến nghị của tỉnh về xem xét bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo; quy định về hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai; thành lập khu thương mại tự do; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình theo hướng hoàn thành quy mô 4 làn xe đến năm 2030 và hoàn thiện 6 làn xe sau năm 2030; đầu tư nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ trở thành Bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, cấp chuyên sâu…