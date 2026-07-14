HLV Thái Lan: Không thể xem nhẹ đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026

(VTC News) -

Ngày 14/7, đội tuyển Thái Lan chính thức hội quân để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Trả lời phỏng vấn của truyền thông, HLV Anthony Hudson gây chú ý khi đánh giá đội tuyển Thái Lan không phải ứng cử viên số một cho chức vô địch, đồng thời dành nhiều lời khen cho tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang-sik.

“Theo quan điểm của tôi, Thái Lan không phải ứng cử viên vô địch ở giải lần này, do nhiều điều kiện khác nhau. Chẳng hạn, Việt Nam đã có khoảng 3-4 tuần chuẩn bị, trong khi Singapore cũng vậy. Tuy nhiên, nhìn chung tôi hài lòng với lực lượng hiện có và mục tiêu của chúng tôi lúc này là cống hiến hết khả năng.

Tôi nghĩ không thể xem nhẹ đội tuyển Việt Nam. Họ có thời gian chuẩn bị dài và triệu tập được những cầu thủ tốt nhất. Tôi không nói vậy để gây áp lực ngược lại cho họ, mà đơn giản là nhìn vào thực tế. Trên lý thuyết, chúng tôi thực sự không thể xem thường Việt Nam”, ông nhấn mạnh.

HLV Anthony Hudson của đội tuyển Thái Lan. (Ảnh: FAT)

Những đánh giá của HLV Hudson một phần xuất phát từ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trong thời gian qua. Từ ngày 2/7 đến 13/7, đội tuyển Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc và thi đấu ba trận giao hữu. Đội lần lượt đánh bại Siheung FC (K-League 3) với tỷ số 6-0, vượt qua Yongin FC (K-League 2) 2-1 trước khi khép lại chuyến tập huấn bằng chiến thắng 2-1 trước Gangwon FC, đại diện của K-League 1.

Sau khi trở về nước, đội tuyển Việt Nam sẽ còn một trận giao hữu với Myanmar trên sân Thái Nguyên vào ngày 18/7 trước khi lên đường sang Thái Lan vào ngày 21/7 để hoàn tất quá trình chuẩn bị cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại ASEAN Cup 2026.

Ở giải đấu năm nay, HLV Kim Sang-sik triệu tập 26 cầu thủ, kết hợp giữa những cựu binh giàu kinh nghiệm, các tài năng trẻ và nhóm cầu thủ nhập tịch, cầu thủ gốc Việt đang có phong độ cao.

Đáng chú ý là sự hiện diện của Nguyễn Xuân Son, Đặng Văn Lâm, Đỗ Hoàng Hên cùng các tân binh Le Giang Patrik, Nguyễn Tài Lộc và Ngô Đăng Khoa. Sự bổ sung này giúp đội tuyển có thêm chiều sâu lực lượng, cải thiện đáng kể sức mạnh ở nhiều vị trí.

Bên cạnh đó, bộ khung giàu kinh nghiệm tiếp tục được HLV Kim Sang Sik đặt niềm tin. Những cái tên như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Duy Mạnh, Lê Phạm Thành Long, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hai Long, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung hay Trương Tiến Anh đều là những cầu thủ đã nhiều năm đồng hành cùng đội tuyển quốc gia.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ mở màn ASEAN Cup 2026 bằng cuộc chạm trán Timor Leste trên sân Chonburi (Thái Lan) ngày 24/7. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik lần lượt gặp Singapore trên sân Mỹ Đình (31/7), Indonesia trên sân khách (3/8) và Campuchia trên sân nhà (7/8).