Trung Quốc khai trừ Đảng cựu ủy viên Bộ Chính trị Mã Hưng Thuỵ

(VTC News) -

Theo tuyên bố của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI), các nhà điều tra phát hiện ra rằng ông Mã Hưng Thuỵ đã tìm cách mang lại lợi ích cho người khác trong việc lựa chọn và bổ nhiệm các quan chức, và sắp xếp công việc không đúng quy trình cho người khác.

CCDI cho biết ông Mã Hưng Thuỵ “dung túng, không phát hiện và không kiềm chế được những vi phạm nghiêm trọng về kỷ luật và pháp luật, cũng như các hành vi phạm tội bị nghi ngờ của các nhân viên xung quanh mình”.

Ông Mã Hưng Thuỵ.

Trước đó, kết quả cuộc điều tra đối với Quách Vĩnh Hàng (Guo Yonghang), chánh văn phòng của Mã trong thời gian ông giữ chức vụ quan chức cao nhất tại trung tâm công nghệ phía nam Thâm Quyến từ năm 2015 đến 2016, đã được công bố vào tháng 3. Ông Quách đã thăng tiến qua các cấp bậc tại tỉnh Quảng Đông phía nam khi ông Mã trở thành thống đốc của trung tâm kinh tế này.

Một số quan chức ở Tân Cương được thăng chức sau khi Mã trở thành bí thư đảng ủy vùng biên giới Tây Bắc vào cuối năm 2021 cũng đã bị điều tra trong những tháng gần đây.

Tham nhũng gia đình

Theo báo cáo, ông Mã Hưng Thuỵ đã nhận quà bất hợp pháp, giúp đỡ người thân mua bất động sản với giá thấp hơn giá thị trường và tham gia vào các giao dịch liên quan đến quyền lực và tiền bạc để đổi lấy tình dục.

Ông Mã được cho là đã cho phép các thành viên gia đình mình lợi dụng ảnh hưởng chính quyền để thu được những lợi ích khổng lồ, tham gia vào cái mà các nhà chức trách mô tả là “tham nhũng gia đình” quy mô lớn, đồng thời nhận hối lộ bất hợp pháp những khoản tiền và tài sản khổng lồ. CCDI không nêu rõ số tiền liên quan.

Việc khai trừ đánh dấu mức mới nhất trong cuộc chiến chống tham nhũng kéo dài nhiều năm của ông Tập Cận Bình, vốn đã liên quan đến các quan chức cấp cao của đảng, chính phủ và quân đội. Theo thống kê, hàng triệu người trong đã bị điều tra ở các mức độ khác nhau.

Vào tháng 1, Trung Quốc mở cuộc điều tra tham nhũng đối với Trương Hựu Hiệp (Zhang Youxia), vị tướng cấp cao nhất trong quân đội. Hà Vệ Đông (He Weidong), cựu phó chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương, cũng bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10 năm ngoái.