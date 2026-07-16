(VTC News) -

ANH 1 2 ARGENTINA Gordon 55‘ 86’ Fernandez 90+2‘ Lautaro Martinez

Trận đấu giữa Anh và Argentina thuộc vòng bán kết World Cup 2026 diễn ra trên sân Mercedes-Benz ở Atlanta (Georgia, Mỹ). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Anh vs Argentina mới nhất tại đây.

Hiệp một diễn ra căng thẳng, nhiều tranh chấp và ít cơ hội từ cả 2 đội. Argentina kiểm soát bóng 56% nhưng không tạo được sức ép đủ lớn lên khung thành đội tuyển Anh. Tổng số pha phạm lỗi của đôi bên là 19 lần. Mỗi đội thực hiện tới gần 30 pha tranh chấp thành công.

Messi không đến gần được vòng cấm của đội tuyển Anh. (Ảnh: Reuters)

Các chỉ số tấn công của hai đội đều ở mức rất thấp. Argentina tung 2 cú sút, trong khi đội tuyển Anh chỉ có một lần dứt điểm; không bên nào đưa bóng trúng đích hay tạo ra cơ hội nguy hiểm. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của 2 đội cộng lại chưa đến 0,1 - nghĩa là xác suất có bàn thắng dựa trên các cú sút mà 2 đội tạo ra chưa đến 10%.

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở đầu hiệp 2 khi đội tuyển Anh tăng tốc bất ngờ bằng đường chuyền dài của Harry Kane. Hàng phòng ngự Argentina không kịp thiết lập. Morgan Rogers kiến tạo từ cánh phải để Anthony Gordon dứt điểm cận thành mở tỷ số.

Video: Gordon mở tỷ số cho đội tuyển Anh

Bàn thua buộc Argentina phải đẩy cao đội hình và tấn công nhiều hơn, trong khi đội tuyển Anh lùi về tạo ra lớp phòng ngự dày đặc trước vòng cấm. Đội bóng Nam Mỹ dồn ép liên tục khiến đội tuyển Anh co cụm phòng ngự.

Messi tạo ra mối đe dọa cho hàng thủ đối phương bằng những đường chuyền từ cánh phải. Đội tuyển Anh có đủ quân số và sự chặt chẽ trước khung thành để phá bóng thành công trong phần lớn tình huống uy hiếp của đối thủ.

Tuy nhiên, trong pha bóng toàn bộ 11 cầu thủ Anh dồn vào vòng cấm, họ lại bỏ quên Enzo Fernandez ở vòng ngoài. Tiền vệ số 24 của Argentina nhận đường chuyền của Messi và tung ra cú sút xa gỡ hòa 1-1.

Đội hình Anh và Argentina

Anh: Jordan Pickford (1), Declan Rice (4), John Stones (5), Marc Guehi (6), Elliot Anderson (8), Harry Kane (9), Jude Bellingham (10), Morgan Rogers (17), Anthony Gordon (18), Reece James (24), Djed Spence (25).

Argentina: Emiliano Martinez (23), Nicolas Tagliafico (3), Leandro Paredes (5), Lisandro Martinez (6), Julian Alvarez (9), Lionel Messi (10), Cristian Romero (13), Giuliano Simeone (17), Alexis Mac Allister (20), Enzo Fernandez (24), Nahuel Molina (26).

Thông tin trận Anh vs Argentina

Trận đấu bắt đầu lúc 15h ngày 15/7 theo giờ địa phương, tương ứng 2h ngày 16/7 theo giờ Việt Nam. Trọng tài người Mỹ Ismail Elfath điều hành trận đấu. Hai trợ lý là Corey Parker và Kyle Atkins, trong khi trọng tài người Italy là Maurizio Mariani đảm nhiệm vai trò trọng tài thứ tư.

Đội giành chiến thắng sẽ gặp Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026.

Đội tuyển Anh đấu với Argentina ở bán kết World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Dữ liệu nhận định tỷ lệ thắng trận Anh vs Argentina của Opta cho thấy đây là cặp đấu gần như cân bằng. Anh thắng 37,3% trong các lượt mô phỏng 90 phút, Argentina đạt 32%, còn tỷ lệ hòa là 30,7%. Nếu tính cả hiệp phụ và luân lưu, khả năng vào chung kết của Anh là 52,3%, so với 47,7% của Argentina.

Đây là lần thứ sáu Anh và Argentina gặp nhau tại World Cup. Anh thắng 3 trong 5 cuộc đối đầu trước, gần nhất là chiến thắng 1-0 ở vòng bảng năm 2002. Argentina thắng trận tứ kết năm 1986 và vượt qua đối thủ bằng loạt luân lưu ở vòng 1/8 năm 1998.

Tính trên mọi đấu trường, Anh thắng 6, hòa 6 và chỉ thua 2 trong 14 lần chạm trán Argentina. Hai đội chưa gặp lại nhau kể từ trận giao hữu năm 2005, khi Tam sư thắng 3-2 tại Geneva.

Anh hướng đến lần thứ hai góp mặt ở chung kết World Cup, sau chức vô địch năm 1966. Argentina có thành tích toàn thắng trong cả 5 trận bán kết trước đây của đội bóng này tại giải.