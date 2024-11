Cao thủ Thiếu Lâm đại chiến Triệu Tử Long

(VTC News) -

Clip trận đấu giữa Nhất Hổ và Triệu Tử Long

Nhất Hổ là võ sĩ nổi tiếng của Thiếu Lâm Tự. Nhất Hổ có tên thật là Lục Huệ Trung, sinh năm 1987 tại Sơn Đông (Trung Quốc). Từ nhỏ Nhất Hổ đã bái phương trượng Thiếu Lâm Tự, Thích Vĩnh Tín làm thầy. Nhất Hổ là võ sư thế hệ thứ 34 của Thiếu Lâm Tự. Trong khi đó, Triệu Tử Long trẻ hơn rất nhiều và chủ yếu được biết tới do tên của anh giống với 1 vị võ tướng trong Tam Quốc.

Trận đấu giữa Nhất Hổ và Triệu Tử Long diễn ra theo luật boxing. Theo nhiều bình luận, Triệu Tử Long tỏ ra lấn lướt về mặt kỹ thuật khi đối mặt Nhất Hổ và thậm chí có hành động khiêu khích. Sau đó, Nhất Hổ bất ngờ tung đấm cực mạnh vào vùng kín của Triệu Tử Long khiến võ sĩ này gục xuống và tỏ ra khá đau đớn. Tuy nhiên sau đó trận đấu vẫn tiếp tục.

Nhất Hổ đấm vào vùng kín của Triệu Tử Long

Sau một lúc, Triệu Tử Long tỏ ra mất bình tĩnh và dùng đòn chân tấn công Nhất Hổ. Trọng tài lập tức can thiệp do Triệu Tử Long vi phạm quy định, nhưng cả hai vẫn say đòn và tấn công nhau. Hai bên không ngần ngại dùng chân đạp nhau ngay trên sàn đấu, khiến khán giả bất ngờ. Nhiều người phải lên can ngăn hai võ sĩ.

Trận đấu này đã bị dừng lại và không có kết quả.

Nhất Hổ và Triệu Tử Long vi phạm quy định trận đấu, nhiều người lên can ngăn

Clip về trận đấu này đã thu hút hơn 14 nghìn bình luận trên mạng xã hội Douyin. Có người cho rằng dù Nhất Hổ kém hơn về kỹ thuật nhưng lại có khả năng chịu đòn tốt hơn Triệu Tử Long. Có người nhận định rằng nếu đấu võ tự do thì Nhất Hổ sẽ đánh bại Triệu Tử Long. Có người thốt lên quá buồn cười khi Triệu Tử Long lộn nhào lúc lên sàn nhưng bị trượt ngã.