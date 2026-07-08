Khoảnh khắc táp mồi kinh điển của cặp mẹ con cá voi Bryde tại vùng biển Gia Lai

Cận cảnh màn săn mồi của cặp mẹ con cá voi Bryde tại vùng biển Gia Lai

Chiều 7/7, PV Báo Điện tử VTC News ghi nhận được những hình ảnh cặp mẹ con cá voi Bryde liên tục há miệng đớp mồi tại vùng biển Vũng Bồi thuộc xã An Lương (tỉnh Gia Lai) tạo nên một cảnh tượng thiên nhiên vô cùng mãn nhãn.

Mặt biển phẳng lặng của Vũng Bồi bị khuấy động bởi cặp mẹ con cá voi Bryde khổng lồ, liên tục rẽ nước, thổi bóng lùa cá và lao lên đớp mồi.

Mẹ con cá voi Bryde liên tục từ dưới nước lao thẳng lên, há chiếc miệng khổng lồ tạo thành một góc gần 90 độ so với mặt nước.

Giữa làn nước xanh thẳm và đàn chim trên trời, cá voi con luôn đồng hành, theo sát và phối hợp nhịp nhàng với cá voi mẹ có chiều dài ước tính hơn 10 mét để săn mồi.

Mỗi khi phát hiện các đàn cá nhỏ như cá cơm, cá nục đang tụ lại, cả hai lại phối hợp ăn ý để thực hiện những cú “táp mồi” kinh điển.

Hàng tấn nước kèm theo hàng vạn con cá nhỏ bị hút gọn vào khoang miệng rộng lớn, trước khi nước được lọc ra ngoài qua các tấm sừng hàm.

Anh Huỳnh Thế Ngọc (32 tuổi), một người kinh doanh du lịch tại vùng biển Vũng Bồi cho biết, vùng biển này thời gian gần đây có dòng hải lưu tốt, mang theo lượng thức ăn dồi dào, đó là lý do sự xuất hiện, dừng chân và săn mồi của cặp mẹ con cá voi Bryde tại đây đã hơn 7 ngày qua mà chưa có dấu hiệu di cư nơi khác.

“Sự xuất hiện của mẹ con cá voi là tín hiệu tích cực cho thấy môi trường biển tại khu vực này đang được bảo tồn và phát triển rất tốt.”, anh Huỳnh Thế Ngọc cho hay.

Giữa đại dương bao la, hai chiếc bóng khổng lồ của cặp mẹ con cá voi Bryde tự do rẽ nước, quấn quýt và bảo bọc nhau đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp.

Theo các chuyên gia sinh học biển, cá voi Bryde là loài có tập tính di cư, việc chúng xuất hiện thường xuyên tại các vùng biển cận bờ tỉnh Gia Lai như Nhơn Hải, Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông), Vũng Bồi - Đề Gi (xã An Lương) không phải là ngẫu nhiên.

Đây là mùa các loài cá nhỏ như cá cơm, cá nục và các loại phù du phát triển mạnh mẽ. Nguồn thức ăn dồi dào này chính là “thỏi nam châm” thu hút cá voi đến kiếm ăn. Bên cạnh đó, hiện tượng này cũng cho thấy hệ sinh thái biển tại Gia Lai đang được bảo vệ tốt. Khi dòng hải lưu sạch và nguồn thức ăn phong phú, đại dương sẽ được đón những “người bạn lớn” quay trở về.

Sự kiện cá voi xuất hiện liên tục hằng năm đã mở ra sức hút mới cho du lịch biển tại Gia Lai. Thay vì chỉ tắm biển hay lặn ngắm san hô thông thường, du khách giờ đây có thêm cơ hội trải nghiệm cảm giác ngắm cá voi hoang dã, một sản phẩm du lịch cao cấp vốn chỉ phổ biến ở nước ngoài.

Tuy nhiên, chính quyền tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng đưa ra những khuyến cáo quan trọng với du khách và người dân đi biển.

Đó là giữ khoảng cách an toàn, các tàu thuyền không được tiếp cận quá gần (tối thiểu 100 mét) để tránh làm cá voi hoảng sợ hoặc va chạm gây bị thương.

Khi phát hiện cá voi ở gần, phương tiện nên thả trôi hoặc tắt máy để giảm tiếng ồn. Tuyệt đối không xả rác, giữ gìn môi trường biển sạch sẽ để bảo vệ chuỗi thức ăn của cá voi.