Huawei lộ diện MPV siêu sang mang phong cách Rolls-Royce

(VTC News) -

Liên minh HIMA của tập đoàn công nghệ Huawei vừa chính thức công bố những thông tin và hình ảnh đầu tiên của Maextro V800 thông qua tài liệu đăng ký gửi lên Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT). Đây là sản phẩm thứ hai thuộc thương hiệu xe siêu sang Maextro, dự án hợp tác trọng điểm giữa Huawei và hãng xe JAC, sau khi hãng này vừa ra mắt mẫu sedan cỡ lớn được định vị cạnh tranh trực tiếp với dòng xe Mercedes-Maybach.

Thiết kế tối giản tương lai với phần mui vuốt dốc và lưới tản nhiệt đóng kín của Maextro V800.

Lần này, liên minh công nghệ và ô tô Trung Quốc hướng mục tiêu đến phân khúc xe đa dụng (MPV) siêu sang với các chi tiết mô phỏng khoang cabin của Rolls-Royce. Theo kế hoạch, xe sẽ được ra mắt chính thức vào cuối năm nay và bắt đầu bàn giao đến tay khách hàng vào đầu năm 2027.

Hệ thống cửa trượt điện cỡ lớn ở cả hai bên hông xe được điểm xuyết bằng các đường viền mạ crôm sang trọng.

Thông số hồ sơ từ MIIT cho thấy Maextro V800 sở hữu kích thước rất lớn với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 5.500 x 2.000 x 1.832 mm, đi kèm chiều dài cơ sở đạt 3.200 mm. Kích thước này vượt trội hoàn toàn so với mẫu xe quốc dân Toyota Alphard và nhỉnh hơn cả đối thủ đồng hương Zeekr 009. Trọng lượng không tải của xe chạm mốc 3.100 kg.

Cụm đèn hậu LED thanh mảnh kéo dài hết chiều rộng và cánh lướt gió thể thao phía trên.

Nhìn từ bên ngoài, đầu xe áp dụng ngôn ngữ thiết kế tối giản của xu hướng xe tương lai với phần mui vuốt dốc liền mạch xuống lưới tản nhiệt đóng kín. Điểm nhấn ở hông xe là hệ thống cửa trượt điện cỡ lớn ở cả hai bên, kết hợp với các đường viền mạ crôm chạy dọc thân và tay nắm cửa dạng ẩn tích hợp cảm biến. Đuôi xe gây chú ý bằng cụm đèn hậu LED dạng thanh mảnh kéo dài hết chiều rộng, tích hợp hiệu ứng chuyển động đồ họa ma trận độc đáo khi khởi động hoặc khóa xe.

Tùy chọn trần xe bầu trời sao lấp lánh mang phong cách siêu sang Anh quốc bên trong cabin.

Bên trong khoang cabin, Maextro V800 được bố trí cấu hình 7 chỗ ngồi theo sơ đồ 2+2+3 với hàng ghế thứ hai là dạng ghế độc lập hạng thương gia, tích hợp bệ tỳ tay lớn, khay sạc không dây và các tính năng massage, sưởi ấm chuyên sâu. Điểm đắt giá nhất trên mẫu MPV này là tùy chọn trần xe mô phỏng bầu trời sao lấp lánh (Starlight Roof), một chi tiết thiết kế vốn làm nên thương hiệu của các dòng xe siêu sang Rolls-Royce.

Cụm cảm biến LiDAR trên nóc phục vụ hệ thống lái tự động thông minh do Huawei phát triển.

Toàn bộ hệ thống thông tin giải trí và kết nối trong xe vận hành trên nền tảng khoang lái thông minh HarmonyOS thế hệ mới nhất của Huawei, kết hợp hệ thống màn hình kích thước lớn trải dài ở bảng táp-lô và màn hình giải trí riêng biệt cho hàng ghế phía sau. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống cảm biến LiDAR trên nóc phục vụ cho giải pháp hỗ trợ lái xe tự động nâng cao (ADS) phiên bản mới nhất do Huawei tự phát triển.

Về khả năng vận hành, Maextro V800 sử dụng kết cấu thuần điện dẫn động bốn bánh toàn thời gian nhờ cấu hình mô-tơ kép. Khối động cơ điện phía trước sinh công suất 215 kW, kết hợp với mô-tơ hiệu suất cao phía sau cung cấp sức mạnh lên tới 300 kW, mang lại tổng công suất đồng bộ cho toàn hệ thống lên đến 515 kW (tương đương khoảng 690 mã lực).

Nguồn năng lượng của xe đến từ bộ pin lithium ternary công nghệ mới do tập đoàn CATL cung cấp. Khối động cơ này cho phép chiếc MPV nặng hơn 3 tấn đạt vận tốc cực đại giới hạn điện tử ở mức 200 km/h, bảo đảm khả năng tăng tốc mượt mà và duy trì sự êm ái tối đa cho khoang hành khách phía sau.