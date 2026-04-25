Cấm leo núi, dã ngoại tự phát sau vụ nam sinh đi lạc trên núi Tam Đảo

Chiều 24/4, UBND xã Đạo Trù (Phú Thọ) tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, cứu nạn nam sinh mất tích tại khu vực núi Dốc Dít, thôn Vĩnh Ninh.

Đồng thời, UBND xã Đạo Trù ban hành thông báo nghiêm cấm các hoạt động leo núi, vào rừng, tắm suối tự phát. Theo đó, người dân không tham gia, tiếp tay cho các hoạt động trái phép; du khách không tự ý vào khu vực nguy hiểm, chấp hành nghiêm quy định; các thôn tăng cường quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, báo cáo và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm.

Nam sinh được tìm thấy sau 36 giờ lạc trong rừng.

Xã Đạo Trù nghiêm cấm tổ chức, tham gia, môi giới, dẫn đoàn, quảng bá, lôi kéo hoặc hỗ trợ dưới mọi hình thức đối với các hoạt động trải nghiệm, dã ngoại (trekking, camping), trải nghiệm mang tính tự phát, không được phép.

Đạo Trù có địa hình phức tạp, chia cắt mạnh, nhiều khe suối, thác nước, độ dốc lớn, trơn trượt. Trong khi đó, các khu vực rừng, núi, suối thuộc phạm vi quản lý của Vườn quốc gia Tam Đảo chưa được phép tổ chức hoạt động tham quan, trải nghiệm.

Do đó, chính quyền xã nghiêm cấm hành vi tự mở lối đi, thiết lập cung đường, cắm mốc hoặc tháo dỡ, làm sai lệch, phá hoại hệ thống biển cảnh báo, mốc giới tại khu vực rừng, núi, suối.

Hành vi sử dụng lửa dưới mọi hình thức trong rừng, bao gồm đốt lửa, nhóm bếp, đun nấu, hút thuốc hoặc sử dụng các nguồn nhiệt, vật liệu dễ cháy, cũng bị chính quyền xã này nghiêm cấm.

Đối với du khách, xã Đạo Trù yêu cầu không tham gia, sử dụng các dịch vụ, tour, nhóm hoạt động tự phát, không được phép. Du khách không được tự ý vào rừng, leo núi, tiếp cận khu vực nguy hiểm và phải chịu trách nhiệm về an toàn cũng như các hậu quả phát sinh nếu cố tình vi phạm.

Địa phương này giao các thôn thông báo đến từng hộ dân, quản lý chặt chẽ địa bàn, nhất là các khu vực giáp ranh rừng, suối, đường mòn. Trưởng thôn chịu trách nhiệm trước UBND xã nếu để xảy ra vi phạm mà không phát hiện, không báo cáo hoặc ngăn chặn kịp thời.

Công an xã Đạo Trù được giao chủ trì, phối hợp Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý Vườn quốc gia Tam Đảo và các lực lượng liên quan kiểm tra thường xuyên, liên tục trên địa bàn, tập trung tại các điểm, khu vực trọng điểm.

Mọi hành vi vi phạm sẽ bị phát hiện, ngăn chặn, lập biên bản và xử lý theo quy định. Trường hợp gây hậu quả phải tổ chức cứu hộ, cứu nạn, cá nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm liên quan theo quy định pháp luật.

Trong thời gian tới, UBND xã giao các đơn vị liên quan rà soát khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo; xây dựng quy định quản lý hoạt động leo núi, du lịch tự phát; hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng và đề xuất trang bị thêm phương tiện, thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Theo báo cáo, chiều 20/4, sau khi tiếp nhận tin anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 2007, sinh viên đại học ở Hà Nội) mất liên lạc khi leo núi Tam Đảo tại khu vực Dốc Dít, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã khẩn trương kích hoạt phương châm “4 tại chỗ”, huy động tổng lực các lực lượng triển khai tìm kiếm.

Đến 7h10 ngày 21/4, lực lượng chức năng tiếp cận, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực rừng núi hiểm trở an toàn và bàn giao cho gia đình.