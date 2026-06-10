Nội thất Ngọc Diệp: Dấu ấn 30 năm định hình không gian kiến trúc

(VTC News) -

Sự đa dạng làm nên lợi thế cạnh tranh

Xuyên suốt quá trình phát triển, Nội thất Ngọc Diệp luôn giữ vững phương châm "Đỉnh cao chất lượng, kiến tạo tương lai". Điều này được thể hiện rõ nét qua danh mục sản phẩm đa dạng với hàng nghìn mã sản phẩm trải rộng ở mọi phân khúc.

Bên cạnh hệ thống giải pháp nội thất văn phòng đồng bộ bao gồm các dòng bàn ghế đa dạng phong cách, module làm việc linh hoạt, vách ngăn văn phòng và hệ thống tủ, két sắt đa năng, Nội thất Ngọc Diệp còn khẳng định vị thế vượt trội trong mảng nội thất giáo dục và y tế.

Từ bàn ghế học sinh bám sát tiêu chuẩn, bàn thí nghiệm, nội thất thư viện cho đến giường y tế và các thiết bị nhà thi đấu chuyên dụng, tất cả đều được doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng để mang lại công năng và độ bền tối ưu.

Các thiết kế tủ lãnh đạo và bàn giám đốc của Nội thất Ngọc Diệp luôn toát lên vẻ quyền uy và sang trọng.

Hiện diện tại các công trình biểu tượng

Nhờ vận hành theo tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001, năng lực thi công của Nội thất Ngọc Diệp luôn được các cơ quan Nhà nước và tập đoàn lớn tín nhiệm. Hãng đã thực hiện thành công hàng loạt dự án quy mô như: Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, Kho bạc Nhà nước, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Đặc biệt, Thư viện Đại học Kinh tế Quốc dân, một trong những không gian học thuật hiện đại bậc nhất cũng in đậm dấu ấn nội thất của Nội thất Ngọc Diệp.

Không gian thư viện Đại học Kinh tế Quốc dân được trang bị hệ thống nội thất đồng bộ, hiện đại của Nội thất Ngọc Diệp.

Để đạt được những thành tựu như Giải thưởng FAST500, Thương hiệu Quốc gia, Nội thất Ngọc Diệp dựa vào đội ngũ nhân sự xuất sắc, am hiểu xu hướng và không ngừng đổi mới. Công ty đặc biệt chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp cởi mở, minh bạch thông qua các chương trình Team building, Gala Dinner, và đào tạo chuyên môn định kỳ.

Bên cạnh kinh doanh, Tập đoàn luôn đề cao trách nhiệm xã hội. Những hành động thiết thực như ủng hộ 2,5 tỷ đồng quỹ phòng chống COVID-19, xây dựng Nhà văn hóa khối 20/7 tại Tuần Giáo (1,1 tỷ đồng), hay các chương trình "Cùng em đến trường" tại vùng cao Điện Biên, Lào Cai đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái.

Các hoạt động Team building sôi động trên bãi biển giúp thắt chặt tình đoàn kết của tập thể cán bộ nhân viên Nội thất Ngọc Diệp.

Nội thất Ngọc Diệp sở hữu hệ thống phân phối khắp toàn quốc, trụ sở chính tại Hà Nội (địa chỉ 35 Hai Bà Trưng, Cửa Nam), showroom tại Vạn Phúc (Hà Đông) và chi nhánh TP.HCM (địa chỉ 360 Điện Biên Phủ, Gia Định), tự tin đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng trên toàn quốc.