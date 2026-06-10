Phát hiện 100 túi bọc nghi chứa hài cốt thai nhi: Nhiều thông tin chưa chính xác

(VTC News) -

Những ngày qua, thông tin về việc phát hiện nhiều bộ hài cốt thai nhi tại khu vực một bệnh viện cũ ở phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Khu vực nhà tang lễ cũ trở thành nơi tập kết các tiểu quách và tổ chức lễ cầu siêu trước khi đưa về an táng tại nghĩa trang phường Hoa Lư.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VTC News vào ngày 10/6, anh Vũ Tiến Thành, người dân sinh sống và kinh doanh ngay sát khu vực đang diễn ra hoạt động tìm kiếm, cho rằng nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội và một số trang thông tin chưa phản ánh đúng những gì diễn ra tại hiện trường.

"Thực sự thông tin tìm thấy 100 bộ hài cốt, tiểu quách là chưa chính xác", anh Thành nói.

Theo anh Thành, khu vực đang được tìm kiếm vốn là nơi đặt nhà tang lễ của Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình trước đây. Theo nhận thức của nhiều người dân địa phương, trong quá khứ có thể từng tồn tại việc chôn lấp các thai nhi sau nạo phá thai.

"Ngày xưa có thể người ta gói trong bông băng, quần áo, vải, tã lót, mũ rồi bỏ vào túi và chôn xuống đất. Bây giờ, mọi người tìm thấy thì đưa các túi đó vào tiểu quách", anh Thành cho biết.

Anh Vũ Tiến Thành cho biết đã theo dõi quá trình tìm kiếm từ những ngày đầu và trực tiếp hỗ trợ nhóm thực hiện công việc tại hiện trường.

Là người dân sinh sống ngay sát hiện trường, anh Thành cho biết bản thân đã theo dõi gần như toàn bộ quá trình tìm kiếm trong những ngày qua và trực tiếp hỗ trợ nhóm thực hiện công việc. Trong nhiều bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội, anh chính là người cầm xô nước để rửa các tiểu quách trước khi đưa vào bên trong khu nhà tang lễ cũ.

"Hôm đầu tiên họ mang khoảng 30 chiếc tiểu tới. Đội tìm kiếm xin nước nhà tôi để rửa. Tôi còn mang cả máy hơi ra để hỗ trợ xịt rửa. Rảnh tay lúc nào là tôi vào hỗ trợ mọi người lúc đó", anh kể.

Theo anh Thành, từ ngày 9/6, sau khi thông tin về việc tìm kiếm các vật nghi liên quan đến thai nhi được chia sẻ trên mạng xã hội, rất đông người dân đã đổ về khu vực nhà tang lễ cũ để theo dõi. Nhiều người hiếu kỳ đứng kín quanh hiện trường, chụp ảnh, quay video khiến hoạt động tìm kiếm gặp không ít khó khăn.

"Người dân kéo đến rất đông. Có thời điểm công nhân không thể làm việc bình thường vì quá nhiều người đứng xem. Đến sáng 10/6, khu vực tìm kiếm phải căng bạt che chắn để hạn chế người hiếu kỳ tiếp cận hiện trường và tạo điều kiện cho công việc tiếp tục diễn ra", anh Thành cho biết.

Sáng 10/6, khu vực tìm kiếm được quây bạt để hạn chế người dân tiếp cận hiện trường, tạo điều kiện cho công tác tìm kiếm tiếp tục diễn ra.

Cũng theo anh Thành, những ngày qua xuất hiện nhiều thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Một số tài khoản đăng tải các nội dung khẳng định đã tìm thấy hàng trăm bộ hài cốt thai nhi, trong khi thực tế tại hiện trường đang tồn tại nhiều ý kiến khác nhau về bản chất của những vật được khai quật.

Đáng chú ý, một số hình ảnh lan truyền trên mạng được cho là đã qua chỉnh sửa hoặc tạo dựng bằng công nghệ AI, mô tả những cảnh tượng không xuất hiện tại hiện trường. Theo anh Thành, các thông tin và hình ảnh này khiến nhiều người dân địa phương hoang mang, đồng thời làm gia tăng sự tò mò của những người từ nơi khác tìm đến hiện trường.

"Có những hình ảnh trên mạng tôi xem cũng thấy không giống những gì đang diễn ra ở đây. Nhưng nhiều người chỉ nhìn ảnh rồi tin ngay, sau đó kéo tới hiện trường rất đông", anh Thành nói.

Ông Đỗ Văn Hạnh, người phụ trách việc tìm kiếm và di chuyển các tiểu quách tại hiện trường, cũng cho biết phần lớn những gì được phát hiện trong những ngày qua là các túi nilon được chôn dưới lòng đất.

Bên trong các túi chủ yếu chứa vải màn, bông băng, quần áo trẻ em, tã lót và một số vật dụng liên quan đến trẻ sơ sinh. Sau khi được khai quật, các túi này được thu gom, đưa vào tiểu quách để chuẩn bị an táng.

"Từ khi bắt đầu tìm kiếm đến trưa 10/6, chúng tôi chủ yếu phát hiện các túi nilon chứa vải vóc, tã lót và những vật dụng tương tự. Đến chiều 10/6 mới phát hiện trường hợp đầu tiên nghi là hài cốt", ông Hạnh cho biết.

Công tác tìm kiếm vẫn được duy trì trong chiều 10/6 với sự tham gia của nhiều tình nguyện viên và người dân địa phương.

Người phụ trách công tác tìm kiếm cho rằng hiện vẫn cần tiếp tục rà soát, thu gom tại khu vực này. Việc xác định cụ thể các trường hợp được tìm thấy là hài cốt hay chỉ là các vật dụng liên quan đến hoạt động chôn cất trước đây cần được xem xét một cách thận trọng.

Ông N.V.L (65 tuổi, người dân địa phương) cho biết khu vực này nằm sát nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và nghĩa trang của Bệnh viện Quân y 5, phía sau vẫn còn nhiều khu đất từng được người dân sử dụng để chôn cất nên việc phát hiện vài bộ hài cốt trong quá trình đào bới là điều không quá bất thường.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu đất phát hiện nhiều túi bọc chứa vải vóc, tã lót trẻ sơ sinh trước đây là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Sau khi bệnh viện chuyển sang cơ sở mới, nơi đây trở thành Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình. Đến năm 2020, bệnh viện tiếp tục chuyển địa điểm hoạt động và khu nhà cũ bị bỏ trống trong nhiều năm.

Khoảng năm 2025, khu vực này được cải tạo để chuẩn bị đưa vào mục đích sử dụng mới. Gần đây, khi triển khai dự án mở rộng tuyến đường đi qua khu vực, các công nhân phát hiện nhiều vật nghi liên quan việc chôn cất thai nhi trước đây.

Đến trưa 10/6, nhóm tình nguyện thực hiện tìm kiếm cho biết đã thu gom khoảng 150 trường hợp nghi liên quan đến thai nhi và thực hiện an táng theo nguyện vọng của người dân địa phương. Từ chiều 10/6 đến ngày 13/6, các nhà chùa tiếp tục tổ chức lễ cầu siêu cho các vong linh tại khu vực này.