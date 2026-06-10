Chủ tịch tỉnh Gia Lai: Đô thị du lịch biển Quy Nhơn không thể ‘ngủ’ trước 21h

(VTC News) -

Ngắm phố biển Quy Nhơn của Gia Lai lung linh về đêm

Đô thị du lịch là phải "sống" về đêm

UBND tỉnh Gia Lai vừa có buổi làm việc về công tác quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các phường, xã thuộc khu vực Quy Nhơn (trước đây là TP. Quy Nhơn)

Tại cuộc họp, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh các cấp chính quyền phải xem du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, thay đổi tư duy quản lý theo hướng lấy du khách làm trung tâm và chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Ông Phạm Anh Tuấn cho rằng, muốn phát triển du lịch thì đô thị phải thực sự sôi động, có các hoạt động dịch vụ phục vụ du khách ngoài khung giờ hành chính, cho nên định hướng phát triển về kinh tế ban đêm ở Quy Nhơn là then chốt.

"Một thực tế rõ ràng là nhiều đô thị du lịch hiện nay vẫn rơi vào tình trạng "thiếu không gian chơi đêm", khiến du khách chi tiêu ít và thời gian lưu trú ngắn. Đô thị du lịch phải là đô thị sống về đêm. Đô thị du lịch gì mà 9 giờ đêm dẹp hết thì ai thèm đi du lịch", ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

UBND tỉnh Gia Lai đẩy mạnh vai trò của kinh tế ban đêm đối với đô thị biển Quy Nhơn.

Ngoài ra người đứng đầu chính quyền tỉnh Gia Lai thẳng thắn yêu cầu các ngành chức năng phải khẩn trương quy hoạch các khu phố đi bộ, chợ đêm, các tổ hợp giải trí 24/7 và các chuỗi dịch vụ ẩm thực ven biển hoạt động xuyên đêm để tạo điểm nhấn khác biệt. Đồng thời cũng đề nghị đội ngũ cán bộ, lãnh đạo các địa phương phải thường xuyên xuống cơ sở, trực tiếp kiểm tra thực tế, kể cả vào cuối tuần để kịp thời phát hiện, xử lý những bất cập.

"Phát triển du lịch đòi hỏi sự tỉ mỉ, tận tâm trong từng khâu phục vụ và từng chi tiết nhỏ liên quan đến trải nghiệm của du khách", ông Tuấn cho hay.

Kịch bản bứt phá cho giai đoạn mới 2026 - 2030

Tại cuộc hợp về công tác quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh Gia Lai đã định hướng mở rộng không gian và đổi mới tư duy quản lý tại khu vực Quy Nhơn. Đô thị này không chỉ kỳ vọng là một trung tâm kinh tế vững mạnh mà còn là một đô thị du lịch biển tràn đầy sức sống, nơi nhịp sống không bao giờ dừng lại khi màn đêm buông xuống.

Đô thị Quy Nhơn mở rộng sẽ sở hữu quy mô lên tới khoảng 1.200 km², với quy mô dân số dự kiến đạt gần 900.000 người

Theo phương án định hướng phát triển do Sở Xây dựng báo cáo, đô thị Quy Nhơn mở rộng sẽ sở hữu quy mô lên tới khoảng 1.200 km², với quy mô dân số dự kiến đạt gần 900.000 người. Không gian đô thị mới sẽ bao gồm 19 đơn vị hành chính cấp xã thuộc khu vực Quy Nhơn, Tuy Phước, An Nhơn (trước đây), cùng các địa bàn phụ cận như Canh Vinh, Tây Sơn và Phù Cát.

Sự mở rộng địa giới này là phép cộng về diện tích, là bước chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng để gánh tầm vóc quốc tế. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng Quy Nhơn trở thành trung tâm chính trị - hành chính và trung tâm tổng hợp lớn theo hướng đô thị xanh, sinh thái, thông minh.

Đồng thời, đây sẽ là nơi định hình một trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI), đô thị khoa học tầm quốc tế, kết hợp hài hòa với các ngành dịch vụ cao cấp như: Trung tâm thương mại và dịch vụ chất lượng cao; Hệ thống logistics và công nghiệp công nghệ cao gắn liền với cảng biển; Du lịch sinh thái và du lịch biển bền vững.

Gia Lai đặt mục tiêu xây dựng Quy Nhơn thành trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch, logistics và công nghiệp công nghệ cao gắn với cảng biển.

Đô thị Quy Nhơn mở rộng được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất của khu vực Duyên hải Nam Trung bộ - Tây nguyên. Trọng trách này được nâng đỡ bởi hệ thống hạ tầng kết nối xuyên suốt bao gồm các tuyến quốc lộ, đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Cảng hàng không quốc tế Phù Cát, cùng với định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng) hiện đại tại khu vực Diêu Trì.

Để hiện thực hóa tầm nhìn về một đô thị du lịch sống động và văn minh, Gia Lai đã vạch ra hàng loạt phần việc cụ thể cần xử lý ngay lập tức. Những vấn đề tồn đọng gây ảnh hưởng xấu đến bộ mặt đô thị và trải nghiệm của du khách sẽ bị triệt tiêu bằng các biện pháp mạnh tay như: Xử lý dứt điểm ô nhiễm; Quy hoạch lại hạ tầng giao thông bến bãi; Chấn chỉnh hoạt động vận tải du lịch; Chỉnh trang bộ mặt đô thị...

Quy Nhơn mở rộng không chỉ hướng tới những mục tiêu ngắn hạn mà đang đặt nền móng chắc chắn cho một kế hoạch dài hơi. Các sở, ngành liên quan đã được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ để xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế cụ thể cho giai đoạn 5 năm 2026 - 2030.