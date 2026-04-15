Cách nằm nghiêng để cải thiện mặt lệch

Mặt lệch bên phải là tình trạng khá phổ biến, thường liên quan đến thói quen sinh hoạt như ngủ nghiêng lâu năm. Nhiều người băn khoăn nên nằm nghiêng bên nào để cải thiện và giúp khuôn mặt cân đối hơn. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp và gợi ý cách khắc phục đơn giản, dễ áp dụng.

Nguyên nhân khiến mặt bị lệch bên phải

Mặt lệch một bên là hiện tượng khá phổ biến, có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm:

- Bẩm sinh: Một số người có cấu trúc xương hàm, xương mặt hoặc cơ mặt không cân đối ngay từ khi sinh ra, do yếu tố di truyền hoặc bất thường trong quá trình phát triển.

- Thói quen nhai một bên: Việc thường xuyên nhai thức ăn lệch về một phía trong thời gian dài có thể làm cơ và xương hàm phát triển không đều, dẫn đến mặt lệch.

- Thói quen ngủ nghiêng hoặc bẻ cổ: Nằm nghiêng cố định một bên hoặc giữ cổ lệch trong thời gian dài có thể gây áp lực lên cấu trúc khuôn mặt, làm lệch nhẹ theo thời gian.

- Tác động mạnh vào vùng mặt: Va chạm, chấn thương hoặc bị tác động mạnh có thể làm thay đổi cấu trúc xương và mô mềm, từ đó gây lệch mặt.

- Cảm lạnh hoặc liệt dây thần kinh mặt: Một số trường hợp cảm lạnh gây ảnh hưởng dây thần kinh mặt, dẫn đến co cơ hoặc lệch mặt tạm thời.

Để hạn chế tình trạng này, nên tránh nhai một bên, hạn chế ngủ nghiêng lâu và bảo vệ vùng mặt khỏi chấn thương. Đồng thời giữ ấm cơ thể để giảm nguy cơ ảnh hưởng đến dây thần kinh.

Mặt lệch bên phải thì nằm nghiêng bên nào?

Ngủ nghiêng một bên trong thời gian dài có thể khiến khuôn mặt mất cân đối. Nếu mặt lệch sang bên phải, bạn nên nằm nghiêng bên trái hoặc ưu tiên nằm ngửa để giảm áp lực lên phía bị lệch và giúp hai bên mặt cân bằng hơn. Sau khi cải thiện, nên duy trì tư thế nằm ngửa. Đồng thời, cần tham khảo ý kiến bác sĩ để xác định nguyên nhân và có hướng điều chỉnh phù hợp.

Trong nhiều trường hợp, mặt lệch có thể cải thiện nếu thay đổi thói quen sinh hoạt và áp dụng một số phương pháp hỗ trợ. Bạn có thể tham khảo những cách sau:

- Massage mặt: Thực hiện massage nhẹ nhàng giúp thư giãn cơ và hỗ trợ cân bằng hai bên mặt. Nếu không tự thực hiện, bạn có thể đến cơ sở chuyên môn để được hướng dẫn.

- Sử dụng đai định hình khuôn mặt: Một số loại đai hỗ trợ tạo áp lực nhẹ giúp định hình gương mặt. Tuy nhiên, cần chọn sản phẩm chất lượng và sử dụng theo hướng dẫn.

- Thực hiện liệu trình Golki tại nhà: Đây là phương pháp massage chuyên sâu giúp cải thiện đường nét khuôn mặt và hỗ trợ cân đối hai bên.

- Trang điểm che khuyết điểm: Với tình trạng lệch nhẹ hoặc trung bình, trang điểm có thể giúp cân đối thị giác và cải thiện ngoại hình.

- Thay đổi thói quen sinh hoạt: Tránh ngủ nghiêng lâu một bên, hạn chế nhai lệch hàm và điều chỉnh tư thế đầu cổ khi làm việc để giảm tình trạng lệch mặt.