9 lỗi phong thủy nhà ở cực kỳ phổ biến và cách khắc phục

Có nhiều gia đình do không tìm hiểu kỹ nên khi thiết kế nhà cửa đã mắc phải những lỗi cơ bản về phong thuỷ. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể tìm tới các giải pháp hoá rủi thành may.

Đặt giày dép ở cửa

Cửa trước được coi là lối vào của sự giàu có. Quan niệm phong thủy cho rằng nếu chất quá nhiều giày dép ở lối vào hoặc sử dụng tủ giày mở, bạn có thể ngăn cản sự giàu có bước vào nhà. Bụi bẩn và mùi hôi từ giày dép sẽ khiến thần Tài không muốn đến gần nhà bạn.

Giải pháp: Bạn có thể sử dụng tủ đựng có cửa để cất giày dép gọn gàng, dùng thảm hoặc đặt tinh dầu thơm ở lối vào để tránh cản trở vận may vào nhà.

Cửa chính dẫn thẳng vào bếp hoặc nhà vệ sinh

Để tăng tính tiện lợi, nhiều ngôi nhà được thiết kế với lối vào có thể dẫn thẳng vào nhà bếp, phòng ăn hoặc phòng tắm. Mặc dù điều này có thể tận dụng không gian hiệu quả, nhưng nó được coi là bố cục phong thủy không tốt.

Giải pháp: Nếu cửa chính nhà bạn dẫn thẳng vào bếp hoặc nhà vệ sinh, bạn có thể đặt một tấm chắn hoặc tủ ở lối vào để tránh sự xung đột giữa hai khu vực này.

Gương đối diện giường ngủ

Nếu trong phòng ngủ có gương, hãy tránh đặt giường quay mặt về phía gương. Cách bố trí này được cho là ảnh hưởng tiêu cực đến trạng thái tinh thần của gia chủ và mối quan hệ giữa vợ chồng.

Giải pháp: Đặt gương hoặc bàn trang điểm song song với giường, tránh để người nằm trên giường có thể nhìn thẳng vào gương.

Không nên đặt giường gần bếp hoặc phòng tắm

Trong phong thuỷ nhà ở Trung Quốc, nhiều người kiêng đặt giường ngủ (đặc biệt là phần đầu giường) ngay sát tường của nhà tắm hoặc phòng bếp. Ngoài việc khiến người ta cảm thấy bồn chồn và hay gặp ác mộng, việc ở cạnh một không gian ồn ào còn dễ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Giải pháp: Thay đổi vị trí đầu giường, hoặc sắp xếp lại đồ đạc sao cho giường không quá gần nhà bếp hoặc phòng tắm.

Đầu giường đặt sát cửa sổ

Không nên đặt đầu giường sát cửa sổ! Theo quan niệm phong thủy, bên cạnh việc khiến bạn dễ bị phản bội và thiệt hại về tài chính, ánh sáng và tiếng ồn còn có thể dẫn đến chất lượng giấc ngủ kém, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

Giải pháp cho lỗi phong thủy này là điều chỉnh hướng đầu giường và lắp rèm cửa có khả năng chắn sáng cao.

Xà nhà phía trên đầu giường

Các chuyên gia phong thủy khuyên tránh để xà nhà nằm phía trên giường ngủ. Lỗi phong thủy này khiến xà nhà giống như một ngọn núi đè nặng lên bạn, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, suy nghĩ hoặc sự nghiệp của bạn. Hơn nữa, việc bố trí thế này cũng sẽ tạo sự nguy hiểm cho bạn khi nằm ngủ, tạo cảm giác lo lắng, bất an.

Giải pháp: Điều chỉnh vị trí của giường tránh xà nhà.

Phòng khách không có cửa sổ

Trong phong thủy nhà ở, phòng khách được coi là vị trí quan trọng để tích lũy tài lộc. Nếu phòng khách tối tăm và không có cửa sổ, điều đó có thể cản trở sự đến và tích lũy tài sản.

Giải pháp: Nếu phòng khách không có cửa sổ hướng ra ngoài, bạn có thể lắp thêm đèn để tăng cường ánh sáng. Ngoài ra, bạn cũng nên chọn những đồ nột thất giúp căn phòng trông sáng sủa hơn.

Không có ban công

Bên cạnh việc cải thiện ánh sáng và thông gió trong nhà, ban công còn được coi là biểu tượng cho "khả năng kiếm tiền" ở phía trước và "khả năng tiết kiệm" ở phía sau. Người ta tin rằng nếu không có ban công thì tài lộc sẽ không vào nhà.

Giải pháp: Đặt cây xanh trong nhà hoặc gần cửa sổ, và mở cửa sổ để không khí lưu thông khắp nhà có thể giúp cải thiện phong thủy.

Phòng tắm ở vị trí trung tâm

Phong thuỷ Trung Quốc kiêng đặt phòng tắm ở vị trí trung tâm của ngôi nhà, vì cho rằng điều này dễ mang lại nhiều điều không may mắn. Xét về góc độ khoa học, phòng tắm ở giữa có thể gây ra nhiều vấn đề về thoát nước và thông gió, dẫn đến ẩm mốc và ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Cách khắc phục: Luôn vệ sinh để phòng tắm được khô ráo, sạch sẽ. Tuyệt đối tránh để phòng tắm ẩm thấp, có mùi.

