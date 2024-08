Cách làm thẻ Sacombank in hình

(VTC News) -

Những tiện ích của thẻ trả trước Sacombank in hình

Thẻ in hình của Sacombank ngày càng được nhiều khách hàng ưa chuộng bởi mang lại nhiều tiện ích như:

- Thẻ trả trước in hình của Sacombank cho phép khách hàng in hình ảnh đa dạng và được in theo nhu cầu.

- Thẻ không giới hạn số tiền tối đa nạp vào thẻ.

- Khách hàng có thể nạp tiền nhiều lần vào thẻ trả trước in hình.

- Người dùng không cần tài khoản ngân hàng/thẻ thanh toán/thẻ tín dụng, chỉ cần nạp tiền vào thẻ để giao dịch.

- Với thẻ trả trước in hình của Sacombank, khách hàng có thể thanh toán khi đi du lịch, du học, chữa bệnh...ở nước ngoài.

- Có thể thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ trên toàn cầu.

Với thẻ trả trước in hình của Sacombank, chủ thẻ được tự do lựa chọn ảnh in lên thẻ theo ý thích. (Ảnh: Sacombank)

- Không cần duy trì số dư tối thiểu và giảm đến 50% ăn uống, du lịch, mua sắm...

- Không chỉ sử dụng cho cá nhân, khách hàng có thể mua thẻ in hình làm quà tặng cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp...

- Thẻ in hình cũng giúp khách hàng giảm rủi ro khi mang theo tiền mặt, đồng thời kiểm soát được số tiền nạp vào và giao dịch qua thẻ.

Cách đăng ký thẻ trả trước Sacombank in hình

Để đăng ký thẻ trả trước in hình của Sacombank, khách hàng phải đủ từ 15 tuổi trở lên. Phí phát hành thẻ 99.000 VND.

- Bước thứ nhất: Khách hàng truy cập vào website: http://theinhinh.sacombank.com và đăng ký theo hướng dẫn. (Lưu ý, để hình ảnh thẻ được chất lượng, khách hàng nên chọn hình ảnh không vượt quá 2MB, có định dạng .jpg .jpeg .png, chiều rộng tối thiểu từ: 640 px đến 1929 px, chiều cao tối thiểu từ: 417 px đến 1257 px. Hình ảnh in trên thẻ trả trước là những hình ảnh phù hợp với truyền thống, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục và pháp luật Việt Nam do Sacombank cung cấp trên website hoặc chủ thẻchủ động tải lên).

- Bước thứ 2: Sau khi đăng ký trên website, nhân viên ngân hàng Sacombank sẽ liên hệ với chủ thẻ để phát hành thẻ vật lý.

- Bước thứ 3: Đến chi nhánh hoặc phòng giao dịch Sacombank để nhận thẻ.