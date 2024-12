(VTC News) -

Gối cao su non được nhiều người yêu thích vì độ mềm mịn, nâng đỡ rất tốt, giúp người dùng cảm thấy thoải mái. Do được làm từ chất liệu đặc biệt khác với loại gối chần bông nên cách làm sạch gối cao su non cũng có những điểm khác biệt, đòi hỏi sự cẩn thận, nâng niu hơn.

Cách làm sạch gối cao su non

Cũng như các loại gối khác, sau một thời gian sử dụng, gối cao su non bị bám bụi bẩn, mồ hôi, các loại vi khuẩn, thậm chí cả vi nấm sinh sôi, gây mùi khó chịu và tăng nguy cơ mắc bệnh về da, da đầu, bệnh về hô hấp... Vì vậy, bạn cần biết cách làm sạch gối cao su non để bảo đảm nó luôn sạch sẽ, an toàn.

Để làm sạch gối cao su non, bạn cần chuẩn bị:

- Nước ấm khoảng 30 - 40 độ C

- Xà phòng/ Nước giặt

- Khăn

- Bàn chải lông mềm

Các bước làm sạch gối cao su non:

- Vệ sinh vỏ gối: Bạn có thể tháo lớp vỏ gối ra và giặt riêng bằng tay hoặc bằng máy tuỳ vào chất liệu của vỏ gối

- Làm sạch ruột gối cao su non:

Pha một chậu xà bông với nước ấm và ngâm lõi gối cao su non trong chậu đó chừng 10 phút

Dùng tay bóp nhẹ lõi gối cao su để loại bỏ bụi bẩn

Đối với vết bẩn cứng đầu, bạn có thể dùng bàn chải lông mềm để chà sạch

Đem lõi gối xả lại với nước sạch đến khi hết xà phòng thì thôi.

Nếu gối không bị vết bẩn nào quá lớn, bạn có thể dùng máy hút bụi để làm sạch bụi ở các lỗ thở, không cần giặt với nước.

- Làm khô: Dùng khăn khô thấm hết nước trên gối, sau đó đem nó đặt ở dàn phơi thoáng mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Lưu ý, khi phơi gối cao su non, bạn không nên kẹp hay treo nó lên vì có thể làm nó bị biến dạng

Những lưu ý khi làm sạch gối cao su non

Để gối cao su non sạch sẽ và không bị hỏng, bạn cần lưu ý:

Không nên giặt gối cao su non bằng máy giặt vì việc ngâm nước trong thời gian dài sẽ làm giảm tuổi thọ của gối.

Tránh phơi dưới ánh nắng trực tiếp vì ánh nắng mặt trời có thể làm gối bị cứng hoặc nứt nẻ.

Dùng nước ấm: Nhiệt độ nước không quá 40°C để bảo vệ cấu trúc cao su.

Gối cao su non nên được để ở nơi thoáng mát, tránh môi trường ẩm ướt và tránh để nó tiếp xúc nhiều với nước.

Khi thấy bề mặt gối bị nứt hoặc cứng, không đàn hồi tốt hay xuất hiện mùi hôi, vết bẩn không thể làm sạch, bạn nên thay gối mới.

Lợi ích khi sử dụng gối cao su non

Ngày càng nhiều người ưu ái sử dụng gối cao su non bởi nó đem lại nhiều lợi ích sức khoẻ cho người sử dụng, mẫu mã đa dạng phù hợp với nhu cầu sử dụng của mọi người.

Gối cao su non có khả năng kháng khuẩn tự nhiên, chống bám bụi và không gây dị ứng nên an toàn cho sức khoẻ cũng như làn da của người dùng.

Loại gối này có độ thoáng khí tốt nên sẽ tạo cảm giác thoải mái, mát mẻ, không bị nóng hay bí bách cho người nằm.

Gối cao su non có độ đàn hồi tốt và điều chỉnh theo hình dạng đầu của người nằm, hỗ trợ nâng đỡ giấc ngủ tốt.