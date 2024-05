Cà vẹt xe là gì?

(VTC News) -

Cà vẹt xe còn gọi là giấy đăng ký xe, là giấy tờ để chứng minh chủ sở hữu của chiếc xe, đồng thời còn được sử dụng làm cơ sở pháp lý để tránh những tranh chấp về tài sản của công dân. Khi tranh chấp xảy ra, cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ vào thông tin trên cà vẹt để xác định chủ xe.

Cà vẹt chính là đăng ký ô tô, xe máy. (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, cà vẹt còn là căn cứ để lực lượng chức năng xác minh xe vi phạm có chính chủ hay không hoặc xác minh chủ xe khi xảy ra tai nạn. Trong trường hợp xe bị mất cắp hoặc bị thay đổi thông tin (số máy, số khung), cơ quan công an có thể căn cứ vào cà vẹt xe để tìm kiếm xe và điều tra được đối tượng trộm cắp tài sản.

Cách nhận biết cà vẹt xe thật và giả

Hiện nay, tình trạng làm giả cà vẹt xe khá phổ biến, đặc biệt là những nơi tập trung đông dân cư và nhộn nhịp như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng...Để tránh những rủi ro không đáng có, mỗi người nên cảnh giác và tìm hiểu kỹ các biện pháp phân biệt cà vẹt xe thật và giả.

Kiểm tra phôi và huy hiệu

Cà vẹt thật: Những hoa văn trên phôi và huy hiệu ngành được in chất lượng cao, rất sắc nét và dễ nhìn. Khi chiếu tia UV vào cà vẹt thì sẽ thấy huy hiệu ngành hơi nổi lên.

Cà vẹt giả: Những hoa văn in trên phôi và huy hiệu ngành có chất lượng kém, không được rõ ràng, hoa văn mờ, thậm chí bị nhòe.

Các thông tin trên cà vẹt xe

Cà vẹt thật: Tất cả thông tin in lần đầu như tên chủ xe, địa chỉ, nhãn hiệu xe, số máy, số khung, biển số đều được in theo phương pháp laser, chữ sắc nét và khoanh màu xanh lá. Thông tin in lần hai sẽ được in kim và khoanh màu vàng.

Cà vẹt giả: Tất cả thông tin chỉ được in laser.

Sợi kim tuyến

Cà vẹt thật: Khi quan sát kỹ sẽ thấy trên cà vẹt xe có một sợi kim tuyến nhỏ. Đây là một trong những điểm rất quan trọng nhất để nhận biết cà vẹt thật hay giả.

Cà vẹt giả: Sợi kim tuyến thường to, thô và dễ nhìn thấy.

Mất cà vẹt xe có sao không?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, bất kỳ cá nhân nào mua xe mới đều cần làm thủ tục đăng ký để có được cà vẹt và biển số xe. Khi có đủ các loại giấy tờ cần thiết thì bạn mới được phép tham gia giao thông mà không vi phạm pháp luật.

Nếu bạn tham gia giao thông mà không mang theo cà vẹt xe thì sẽ bị phạt tiền:

Đối với chủ xe ô tô: Không có cà vẹt xe ô tô hoặc sử dụng giấy tờ đã hết hạn: Phạt tiền từ 2.000.000 - 3.000.000 đồng và bị tước GPLX từ 1 - 3 tháng (Khoản 9 Điều 2 Nghị định 123 (đã sửa đổi, bổ sung Điều 16 Nghị định 100).

Nếu không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện sẽ bị tịch thu xe bổ sung vào ngân sách Nhà nước theo quy định tại Điểm đ Khoản 8 Điều 16 Nghị định 100 (đã sửa đổi, bổ sung Khoản 9 Điều 2 Nghị định 123).

Sử dụng cà vẹt xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp: Bị phạt tiền từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng và tước GPLX từ 1 - 3 tháng.

Không mang theo cà vẹt: Phạt tiền từ 200.000 - 400.000 đồng (Điểm b Khoản 3 Điều 21 Nghị định 100 (đã sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 9 Điều 2 Nghị định 123).

Đối với chủ xe máy: Không có cà vẹt xe: Phạt tiền 800.000 - 1.000.000 đồng (Điểm a Khoản 2 Điều 17 Nghị định 100 (đã sửa đổi, bổ sung bởi Điểm m Khoản 34 Điều 2 Nghị định 123).

Nếu không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện sẽ bị tịch thu xe bổ sung vào ngân sách Nhà nước theo quy định tại Điểm đ Khoản 4 Điều 17 Nghị định 100.

Không mang theo cà vẹt xe: Bị phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng (Điểm b Khoản 2 Điều 21 Nghị định 100).