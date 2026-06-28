Bụi mù, bùn đất bủa vây cư dân quanh công trường kênh La Khê, Hà Nội

Video: Bụi mù, bùn đất bủa vây khu dân cư quanh công trường kênh La Khê.
Kênh La Khê (phường Hà Đông) là hạng mục quan trọng thuộc Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa), được khởi công từ năm 2015 với tổng mức đầu tư gần 7.470 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực tiêu thoát nước, góp phần giảm tình trạng ngập úng cho khu vực phía Tây Thủ đô.
Tuy nhiên, trong khi Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa đã hoàn thành và đi vào vận hành từ tháng 1/2020, tuyến kênh La Khê đến nay vẫn chưa được đầu tư đồng bộ. Việc dòng chảy chưa được khơi thông khiến công trình đầu mối chưa thể phát huy hết công suất thiết kế, ảnh hưởng đến hiệu quả tổng thể của dự án.
Để đẩy nhanh tiến độ, ngày 18/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trực tiếp kiểm tra hiện trường dự án. Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh việc cải tạo kênh La Khê không chỉ phục vụ mục tiêu tiêu thoát nước mà còn góp phần cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng sống và củng cố niềm tin của người dân.
Bí thư Thành ủy yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm các nguồn xả thải, vi phạm hành lang bảo vệ kênh; hoàn thành các gói thầu kênh dẫn nước trước ngày 30/4/2026, hoàn thiện hạng mục cảnh quan trước ngày 30/6/2026. Việc thi công phải được triển khai đồng bộ từ kè, nạo vét, đường dạo, cây xanh đến hệ thống chiếu sáng, phải công khai tiến độ để người dân theo dõi, giám sát.
Sau đó, nhiều mũi thi công đồng loạt được triển khai với sự tham gia của hàng loạt máy móc, phương tiện cơ giới nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.
Bên cạnh những tín hiệu tích cực về tiến độ, quá trình thi công cũng phát sinh không ít bất cập về môi trường. Ghi nhận thực tế cho thấy, lượng lớn xe tải và máy móc liên tục ra vào công trường khiến bùn đất, vật liệu rơi vãi trên nhiều tuyến đường dân sinh, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Đáng chú ý, trên tuyến đường Ngô Quyền (phường Hà Đông), nhiều thời điểm bụi đất cuốn lên dày đặc, bao trùm cả khu vực rộng lớn.
Người dân đi qua phải che kín mặt để hạn chế hít phải bụi. Mặt đường xuất hiện nhiều vũng nước, bùn đất và ổ gà khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vào thời điểm có lưu lượng phương tiện lớn.
Một số đoạn đường còn có những vùng nước đọng, đầy bùn đất. những ổ gà lớn gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.
Đất đá vương vãi trước cửa buộc người dân phải thường xuyên ra đường quét dọn để cải thiện phần nào tình trạng vệ sinh.
Ông Ngô Tuấn (59 tuổi, trú tại số 152 đường Ngô Quyền) cho biết, vào những ngày nắng, bụi từ công trường phủ kín khu vực trước cửa nhà , gia đình phải quét dọn nhiều lần mỗi ngày. Dù sinh hoạt bị xáo trộn, ông vẫn ủng hộ việc đẩy nhanh triển khai dự án bởi đây là công trình quan trọng để chống ngập. Ông mong muốn bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ, đơn vị thi công cũng tăng cường các biện pháp hạn chế bụi bẩn để giảm ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày.
Mặc dù công nhân tại công trường thường xuyên thu gom đất đá rơi vãi sau mỗi lượt xe vận chuyển, lượng bùn đất được xử lý còn khá hạn chế so với khối lượng phát sinh liên tục trong quá trình thi công. Do đó, tình trạng ô nhiễm bụi chưa được cải thiện rõ rệt.
Trước đó, UBND TP Hà Nội nhiều lần chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các công trình xây dựng. Người dân hy vọng việc để bùn đất, vật liệu phát tán ra đường dân sinh sớm được kiểm tra, chấn chỉnh; các nhà thầu cũng cần thực hiện nghiêm túc việc che chắn, vệ sinh phương tiện và làm sạch mặt đường, bảo đảm môi trường sống cũng như an toàn cho người dân trong suốt quá trình thi công.
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