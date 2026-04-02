Xe tải chạy ngày đêm, cuốn bụi phủ trắng con phố ở Hà Nội

Không chỉ gây ô nhiễm không khí, tình trạng bụi còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân qua khu vực. Nhiều người cho biết mỗi lần di chuyển qua tuyến phố đều phải đối mặt với cảnh bụi bay mù mịt, tầm nhìn bị hạn chế. Anh Minh Quân (32 tuổi) cho biết việc lưu thông qua đây trở nên khó khăn hơn hẳn so với trước: “Cứ xe tải chạy qua là bụi cuốn lên thành từng đợt, nhiều lúc không nhìn rõ phía trước nên phải đi chậm lại. Có hôm đang chạy mà phải kéo khẩu trang kín mặt để tránh hít phải bụi”, anh Quân nói.