Xe tải chạy ngày đêm, cuốn bụi phủ trắng con phố ở Hà Nội

Thời gian gần đây, tuyến phố Tân Mỹ - Đỗ Xuân Hợp (phường Từ Liêm, Hà Nội) rơi vào tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng khi bụi trắng phủ kín mặt đường, không khí đặc quánh, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân
Theo ghi nhận, nguyên nhân chính xuất phát từ hoạt động của các xe tải chở đất phục vụ công trình xây dựng trong khu vực. Đất cát theo bánh xe bị kéo ra ngoài, rơi vãi dọc tuyến phố. Không ít phương tiện di chuyển mà không che chắn kỹ, khiến lượng đất phát tán ngày càng nhiều.
Bên trong các tuyến phố này, nhiều công trình đang thi công. Xe tải ra vào liên tục, cả ban ngày lẫn ban đêm.
Từng đoàn xe nối đuôi nhau vận chuyển đất từ công trường ra ngoài.
Tại khu vực cuối phố Tân Mỹ, nhiều xe tải tập trung, xếp hàng chờ lấy đất. Dù không phải điểm đỗ được cấp phép, các phương tiện vẫn dừng đỗ kéo dài.
Dọc tuyến phố Tân Mỹ, mặt đường phủ một lớp bùn đất dày. Dù thời tiết khô ráo, nhiều đoạn vẫn xuất hiện tình trạng nước đọng, trộn lẫn với đất cát tạo thành bề mặt nhầy trơn, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.Khi trời nắng, lớp bùn này khô lại, bị bánh xe nghiền nhỏ thành bụi mịn.
Mỗi lần xe tải chạy qua, bụi bị cuốn lên thành từng đợt, lan rộng khắp cả con phố.
Cả tuyến phố nhiều thời điểm chìm trong lớp bụi trắng, tầm nhìn bị hạn chế rõ rệt.
Không chỉ gây ô nhiễm không khí, tình trạng bụi còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân qua khu vực. Nhiều người cho biết mỗi lần di chuyển qua tuyến phố đều phải đối mặt với cảnh bụi bay mù mịt, tầm nhìn bị hạn chế. Anh Minh Quân (32 tuổi) cho biết việc lưu thông qua đây trở nên khó khăn hơn hẳn so với trước: “Cứ xe tải chạy qua là bụi cuốn lên thành từng đợt, nhiều lúc không nhìn rõ phía trước nên phải đi chậm lại. Có hôm đang chạy mà phải kéo khẩu trang kín mặt để tránh hít phải bụi”, anh Quân nói.
Không chỉ người tham gia giao thông, các hộ dân và cơ sở kinh doanh gần khu vực này cũng chịu ảnh hưởng kéo dài. Lớp bụi mịn bám dày trên cây xanh, biển hiệu và vật dụng sinh hoạt, khiến việc vệ sinh trở nên vất vả. “Gần như ngày nào cũng có bụi. Nhà tôi phải đóng cửa thường xuyên nhưng bụi vẫn lọt vào trong. Lau dọn xong một lúc lại thấy bám trở lại. Chúng tôi mong sớm có biện pháp để giảm tình trạng này”, một người dân sinh sống gần phố Tân Mỹ chia sẻ.
Theo quan sát, hàng trăm lượt xe tải cỡ lớn di chuyển qua khu vực mỗi ngày. Việc vận chuyển liên tục khiến mặt đường xuống cấp nhanh chóng. Nhiều đoạn xuất hiện ổ gà, ổ trâu, gây xóc nảy khi di chuyển, đặc biệt nguy hiểm với xe máy.
Bên cạnh đó, sỏi đá từ các xe chở đất rơi vãi trên mặt đường nhưng chưa được thu gom kịp thời. Khi phương tiện đi qua, những vật liệu này có thể văng ra xung quanh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Theo chia sẻ của người dân sinh sống tại khu vực này, thời gian qua chưa thấy hoạt động dọn dẹp hay biện pháp giảm bụi được triển khai thường xuyên. Trong khi đó, xe tải vẫn hoạt động liên tục, khiến tình trạng ô nhiễm không có dấu hiệu thuyên giảm.
