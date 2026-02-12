Vợ say nắng đồng nghiệp, mẹ vợ lại bảo có bạn thân khác giới là thường

(VTC News) -

Tôi và vợ kết hôn được 6 năm, có một bé trai 5 tuổi kháu khỉnh và cuộc sống mà nhiều người nhìn vào vẫn bảo là đáng mơ ước. Tôi không phải người đàn ông hoàn hảo, nhưng tự tin mình là người chồng trách nhiệm, chưa bao giờ để vợ con thiếu thốn. Mọi chi phí trong gia đình tôi đều luôn lo đủ.

Bên cạnh đó, tôi cũng dành sự tôn trọng tuyệt đối cho không gian riêng của vợ. Cô ấy thích đi đâu, làm gì, với ai, tôi không quản. Nhiều người còn bảo vợ tôi sướng, lấy chồng rồi vẫn vui vẻ như thời thiếu nữ.

Cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn lại bắt đầu rạn nứt khi vợ tôi có "người bạn thân khác giới" vào khoảng 4 tháng trước. Anh ta là đồng nghiệp mới, thường xuyên xuất hiện trong các câu chuyện của vợ tôi với vẻ ngoài hào nhoáng và những sở thích tương đồng đến kỳ lạ. Ban đầu, tôi đón nhận điều đó một cách cởi mở bởi tin rằng ai cũng cần có bạn bè, nhất là đồng nghiệp càng nên hòa hảo.

Nhưng ranh giới bắt đầu mờ đi khi những tin nhắn bắt đầu xuất hiện lúc 22h, 23h. Khi tôi thắc mắc, vợ chỉ thản nhiên đáp: "Chỉ là chia sẻ, nói xấu chuyện trên công ty, anh đừng nhạy cảm quá".

Sau đó là nhiều vợ bảo đi chơi với đồng nghiệp, tôi nghi ngờ đó là những buổi đi ăn uống riêng, có lần quên cả đón con. Vợ tôi còn nhận váy mà nam đồng nghiệp này tặng nhân dịp sinh nhật.

Đỉnh điểm là khi tôi vô tình đọc được dòng tin nhắn anh ta gửi: "Hôm nay em mặc váy này xinh lắm, nhớ anh không?". Vợ tôi còn thả một biểu tượng trái tim. Cũng không ít lần, tôi thấy vợ tủm tỉm cười khi nhắn tin với anh chàng kia.

Tôi thất vọng khi thấy tin nhắn vợ tâm sự, "đò đưa" người đàn ông khác, nhưng mẹ vợ bảo chuyện đó là bình thường. (Ảnh minh họa: Dreamtiny)

Khi tôi đối chất, vợ không hề hối lỗi. Cô ấy bảo tôi gia trưởng, kiểm soát, ai chẳng có bạn bè. Cuộc cãi vã chẳng đi đến đâu. Quá bế tắc, tôi gọi điện cho mẹ vợ với mong muốn tìm một đồng minh. Tôi hy vọng với tư cách là người đi trước, bà sẽ hiểu được mối nguy hiểm của việc "ngoại tình tư tưởng" và can thiệp để bảo vệ hạnh phúc của con gái.

Thế nhưng, phản ứng của bà khiến tôi đờ người. Nghe hết câu chuyện, mẹ vợ buông một câu xanh rờn: "Con ạ, thời buổi này có đồng nghiệp hay bạn thân khác giới là chuyện thường. Nó có đi quá giới hạn đâu mà con cứ phải làm mình làm mẩy? Con nên học cách bao dung và hiện đại hơn đi".

Tôi câm nín. Người mẹ bảo vệ con gái mình là đương nhiên, nhưng bênh chằm chặp bằng cách bình thường hóa hành vi mờ ám, có nguy cơ đi đến tan nát gia đình thì tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Hóa ra trong mắt bà, việc vợ tôi dành sự quan tâm đặc biệt cho người đàn ông khác chỉ là một nhu cầu bình thường.

Suốt những đêm dài mất ngủ, tôi tự hỏi mình đã sai ở đâu? Phải chăng tôi là người cổ hủ khi không thể chấp nhận việc vợ mình tâm sự, nhận quà cáp với một người đàn ông khác; hay danh nghĩa bạn thân đang bị lạm dụng để che đậy cho mối quan hệ ngoài luồng? Tôi cũng rất thất vọng về mẹ vợ.

Hiện tại tôi rất rối bời, muốn giải quyết chuyện này một cách mềm mỏng, thấu tình đạt lý nhưng không ai thèm nói lý, còn nếu nổi nóng lên phản ứng mạnh thì sợ mọi chuyện bung bét khó cứu vãn. Mong các anh chị giàu kinh nghiệm hôn nhân cho tôi vài lời khuyên.

Độc giả có ý kiến chia sẻ, tư vấn, xin gửi vào box bình luận bên dưới.

