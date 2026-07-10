Bỏ qua thủ tục, mổ khẩn cứu thanh niên bị tai nạn nguy kịch không người thân

(VTC News) -

Bệnh nhân nam L.V.H (27 tuổi, trú tại Mường Ảng, Điện Biên) vừa được đưa vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng hôn mê sâu sau tai nạn. Đặc biệt, bệnh nhân nhập viện trong hoàn cảnh không có bất kỳ người thân nào đi cùng để làm thủ tục.

Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ phát hiện anh H. bị tổn thương phần mềm vô cùng phức tạp. Hội chẩn đa chuyên khoa (Ngoại chấn thương, Ngoại thận – tiết niệu, Ngoại tiêu hóa – gan mật) và các kết quả cận lâm sàng nhanh chóng xác định: Bệnh nhân bị vỡ bàng quang trong phúc mạc, tổn thương ruột non, đại tràng gây chảy máu ồ ạt trong ổ bụng, kèm theo gãy 1/3 giữa xương đùi trái. Đây là tình trạng đa chấn thương đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Đứng trước ranh giới sinh tử mong manh, kíp trực nhận định không thể kéo dài thời gian chờ đợi người nhà đến ký cam đoan phẫu thuật. Đặt sinh mạng con người lên trên hết, các bác sĩ quyết định bỏ qua các thủ tục hành chính thông thường, lập tức đưa bệnh nhân vào phòng mổ khẩn cấp.

Các bác sĩ phẫu thuật cho nam thanh niên (Ảnh: BVCC)

Trong quá trình mổ nội soi, ổ bụng bệnh nhân có nhiều máu, đáy bàng quang vỡ một đường dài khoảng 5cm kèm tổn thương thanh cơ ruột. Ê-kíp đã khâu phục hồi bàng quang, xử trí tổn thương ruột, làm sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu. Sau khi ca mổ bụng diễn ra an toàn và kiểm soát tốt huyết động, anh H. tiếp tục được phẫu thuật kết hợp xương đùi trái.

ThS. BS Hoàng Minh Đăng (Khoa Ngoại chấn thương và Y học thể thao) đánh giá, đây là trường hợp đa chấn thương rất nặng, diễn biến phức tạp và nguy cơ tử vong cao. Việc các chuyên khoa phối hợp xây dựng chiến lược hợp lý - ưu tiên kiểm soát tổn thương ổ bụng, ổn định huyết động rồi mới mổ kết hợp xương, cùng sự khẩn trương xử trí là yếu tố then chốt giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Hiện sau khi hoàn thành các can thiệp phẫu thuật, sức khỏe của nam thanh niên ổn định, tỉnh táo và đang bước vào giai đoạn phục hồi chức năng.

Trải qua “cửa tử”, anh L.V.H xúc động chia sẻ: “Tôi xin chân thành cảm ơn các bác sĩ, nhân viên y tế đã kịp thời cấp cứu, bỏ qua thủ tục để cứu mạng và tận tình chăm sóc tôi trong những ngày qua. Giờ sức khỏe đã dần ổn định, tôi rất yên tâm và mong sớm được trở lại sinh hoạt bình thường”.