Sức khỏe 15 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

(VTC News) -

Sáng 9/6, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) thông tin về việc tiếp nhận các nạn nhân trong vụ xe khách gặp tai nạn trên cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang tối qua 8/6.

Tính đến 6h sáng nay, tổng cộng 15 hành khách bị thương và phải can thiệp y tế. Các bệnh nhân nằm ở Khoa Cấp cứu, Chấn thương chỉnh hình, Hồi sức tích cực.

Các nạn nhân được điều trị tích cực tại BV Đa khoa Hùng Vương.

Đặc biệt, 2 bệnh nhân trong tình trạng nặng được chỉ định hồi sức tích cực và phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm. Nhờ sự phối hợp khẩn trương của các ê-kíp cấp cứu, gây mê hồi sức và ngoại khoa, các ca phẫu thuật được thực hiện thành công. Hiện cả hai bệnh nhân đều tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và đang được theo dõi sát tại khoa hồi sức.

Đối với các bệnh nhân còn lại, sau khi được thăm khám và đánh giá toàn diện, một số trường hợp chỉ bị xây xát, chấn thương phần mềm, sang chấn nhẹ đã được xử lý vết thương, giảm đau, sử dụng kháng sinh dự phòng và được cho về nhà nghỉ ngơi, theo dõi. Các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện hiện tạm thời ổn định, tiên lượng tốt và nếu không có diễn biến bất thường, nhiều trường hợp có thể được xuất viện trong 1–2 ngày tới.

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, đoạn gần nút giao với cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào 19h ngày 8/6. Tại hiện trường, một xe khách 29 chỗ bị kẹp giữa xe tải phía trước và một xe khách phía sau. Cú va chạm khiến phần đầu xe khách 29 chỗ biến dạng, nhiều kính xe bị vỡ.

Xe cấp cứu nhanh chóng đến hiện trường (Video: BVCC)

Ngay sau khi ghi nhận thông tin về vụ tai nạn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, Trung tâm Cấp cứu 115 Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã lập tức kích hoạt phương án cấp cứu khẩn cấp. Đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, 8 phương tiện cùng các trang thiết bị y tế để tham gia cấp cứu nạn nhân.