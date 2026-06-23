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Xuất bản ngày 23/06/2026 09:28 AM
Xuất bản ngày 23/06/2026 09:28 AM

Hai vụ tai nạn liên tiếp xảy ra trong đêm ở Hà Nội, 5 người thương vong

Minh Tuệ
Minh Tuệ
(VTC News) -

Hai vụ tai nạn do xe máy tự gây ra trên đường Lê Trọng Tấn và Nguyễn Trãi (Hà Nội) khiến 3 thanh niên tử vong, 2 người bị thương.

Tối 22, rạng sáng 23/6, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 2 người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 22/6, tại đường Lê Trọng Tấn (phường Dương Nội, TP Hà Nội), một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra. Vào thời gian trên, xe máy mang BKS 29AD-957.XX (chưa rõ người cầm lái) đi theo hướng đường Lê Trọng Tấn về Hoàng Tùng.

Đến địa điểm nêu trên, xe máy tự đâm lên khu vực vỉa hè. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ gồm: C.Q.L. (SN 2009, ở xã An Khánh), một người khác tử vong chưa rõ nhân thân; một người bị thương là N.C.T. (SN 2010, ở xã Sơn Đồng, Hà Nội).

Vụ tai nạn trên đường Lê Trọng Tấn khiến 3 người thương vong.

Vụ tai nạn trên đường Lê Trọng Tấn khiến 3 người thương vong.

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7 phối hợp với Công an phường Dương Nội và các đơn vị chức năng tới hiện trường, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Sau đó, khoảng 2h ngày 23/6, anh H.Đ.P. (SN 2004, quê Thanh Hoá) lái xe máy mang BKS 18B2-813.XX, phía sau xe chở chị P.L.D.Q. (SN 2003, quê Phú Thọ), đi từ Ngã Tư Sở hướng Hà Đông, khi đi tới hầm chui Thanh Xuân thì lái xe tự gây tai nạn.

Vụ tai nạn khiến anh P. tử vong tại chỗ, chị Q. bị thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân 2 vụ tai nạn.

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