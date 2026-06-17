Đề xuất mới của Bộ Nội vụ về phân bổ biên chế công chức cấp tỉnh, xã

(VTC News) -

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng biên chế công chức.

Dự thảo Nghị định do Bộ Nội vụ xây dựng, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7 và thay thế Nghị định số 62 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Bộ Nội vụ đề xuất mới về phân bổ biên chế công chức cấp tỉnh, xã.

Dự thảo Nghị định dành 1 điều quy định về căn cứ xác định biên chế công chức. Theo đó, biên chế công chức được xây dựng trên vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm công chức theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức hành chính.

Việc cải tiến quy trình, thay đổi phương thức hoạt động, quy chế làm việc; mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển đổi số; phân cấp, phân quyền cũng là yếu tố tác động đến số lượng công chức.

Biên chế công chức còn xây dựng trên thực tế quản lý, sử dụng biên chế công chức được giao; việc ký hợp đồng một số nhiệm vụ của công chức theo quy định tại Điều 21 Luật Cán bộ, công chức.

Đối với tổ chức hành chính ở cấp tỉnh, cấp xã, việc xác định biên chế này cần căn cứ vào số lượng, phân loại đơn vị hành chính cấp xã, dân số, diện tích, mức độ phát triển kinh tế - xã hội và các yếu tố đặc thù.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất rõ thẩm quyền quyết định giao biên chế công chức của bộ, địa phương.

Theo dự thảo Nghị định, căn cứ số biên chế công chức 5 năm, hằng năm được cấp có thẩm quyền giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định giao biên chế công chức với từng bộ trước ngày 1/10 năm trước liền kề năm kế hoạch hoặc kỳ kế hoạch.

Căn cứ biên chế công chức 5 năm, hằng năm được Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao, người đứng đầu bộ quyết định giao biên chế công chức hằng năm đối với từng cơ quan sử dụng biên chế công chức thuộc phạm vi quản lý trước ngày 31/10 năm trước liền kề năm kế hoạch.

Tại địa phương, UBND tỉnh lên phương án phân bổ biên chế công chức hằng năm đối với các cơ quan sử dụng biên chế công chức của cấp tỉnh và cấp xã.

UBND tỉnh cũng trình HĐND tỉnh quyết định giao biên chế công chức hằng năm trong các Ban của HĐND tỉnh, tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh, các Ban của HĐND xã và tổ chức hành chính thuộc UBND xã trong số biên chế công chức hằng năm được cơ quan có thẩm quyền giao trước ngày 1/10 năm trước liền kề năm kế hoạch.

Trên cơ sở biên chế công chức 5 năm, hằng năm của cơ quan đại diện được cấp có thẩm quyền giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành quyết định giao biên chế công chức hằng năm của cơ quan đại diện đối với từng bộ trước ngày 1/10 năm trước liền kề năm kế hoạch.

Trên cơ sở đó, người đứng đầu bộ quyết định giao biên chế công chức hằng năm đối với cơ quan đại diện thuộc phạm vi quản lý trước ngày 31/10 năm trước liền kề năm kế hoạch.

Hằng năm, người đứng đầu bộ quyết định giao, điều chỉnh biên chế công chức đối với từng cơ quan đại diện thuộc phạm vi quản lý.