Phường Thanh Liệt khơi thông nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

(VTC News) -

Thách thức trước ngưỡng cửa mục tiêu lớn

Năm 2026 mở ra với nhiều thử thách khi bối cảnh chính trị và kinh tế thế giới duy trì những diễn biến phức tạp. Những biến động này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư cũng như đời sống thường nhật của nhân dân cả nước nói chung và địa bàn phường Thanh Liệt nói riêng.

Địa phương xác định phải đóng góp thực chất vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thành phố thông qua các chỉ số đo lường cụ thể. Kết quả thu ngân sách, tốc độ phát triển doanh nghiệp, sự sôi động của các hộ kinh doanh và hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công là những thước đo quan trọng.

Chính quyền phường Thanh Liệt đổi mới tư duy hành chính. (Nguồn: HH)

Mật độ dân số sau khi sáp nhập của phường đạt ngưỡng rất cao, khoảng gần 12.000 người/km². Áp lực này đè nặng lên hệ thống cơ sở hạ tầng, công tác xử lý nước thải, rác thải và giữ gìn vệ sinh môi trường chung. Bản sắc làng xã truyền thống đan xen với các khu đô thị mới đang đòi hỏi một tư duy quản lý hiện đại, vừa bảo tồn giá trị cũ vừa thúc đẩy các yếu tố phát triển mới.

Giải pháp đưa kịch bản tăng trưởng vào thực tiễn

Để hiện thực hóa tinh thần của Nghị quyết 168/NQ-CP, chính quyền địa phương đã nhanh chóng ban hành chương trình hành động với ba nhóm giải pháp trọng tâm. Sự chủ động này thể hiện quyết tâm chuyển đổi toàn diện phương thức quản lý hành chính sang phục vụ phát triển.

Kiến tạo môi trường đầu tư, đồng hành cùng kinh tế tư nhân

Sự thay đổi quan trọng nhất bắt nguồn từ việc chuyển mạnh sang mô hình chính quyền kiến tạo và đồng hành. Với vai trò là cấp cơ sở trực tiếp tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp, phường đã nỗ lực rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ hành chính.

Các thủ tục liên quan đến đất đai và xây dựng hiện được xử lý nhanh hơn từ 20% đến 30% so với giai đoạn trước, phường đang hỗ trợ hiệu quả cho gần 3.000 doanh nghiệp cùng gần 4.000 hộ kinh doanh trên địa bàn. Người dân hiện có thể nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh và nhận kết quả trực tuyến toàn trình qua Hệ thống dịch vụ công quốc gia.

Ông Bùi Huy Hoàng, Chủ tịch phường Thanh Liệt, cho biết, để đạt kinh tế tăng trưởng hai con số trong năm nay, phường đã chủ động, quyết liệt tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm cụ thể như chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang chính quyền kiến tạo, phục vụ và đồng hành.

Với mô hình chính quyền đô thị hai cấp mới, phường là nơi người dân và doanh nghiệp chạm vào bộ máy Nhà nước đầu tiên và trực tiếp nhất.

Ông Bùi Huy Hoàng - Chủ tịch phường Thanh Liệt. (Ảnh HH)

Đánh thức “kinh tế di sản” và công nghiệp văn hóa

Địa bàn phường sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa phong phú với nhiều di tích lịch sử cấp quốc gia được xếp hạng. Tiêu biểu là Đình thờ tiên triết Chu Văn An, Chùa Long Quang với kiến trúc Phật giáo Tây Tạng độc đáo và cụm di tích Triều Khúc gắn liền với Lễ hội Múa Bồng.

Việc khai thác các giá trị này trước đây còn đơn điệu, du khách đến dâng hương xong thường rời đi ngay khiến nguồn thu kinh tế tại chỗ gần như bằng không.

Để phát huy nguồn lực này, một Đề án du lịch trải nghiệm bài bản đang được khẩn trương xây dựng nhằm giữ chân du khách.

Hệ thống hướng dẫn số qua mã QR và công nghệ thực tế ảo AR/VR sẽ được tích hợp để tái hiện không gian lịch sử sinh động. Phường cũng tổ chức các không gian trải nghiệm nghề dệt Triều Khúc, viết thư pháp, đồng thời phát triển khu ẩm thực đặc sản và lưu niệm để kích thích chi tiêu tiêu dùng.

Chùa Long Quang mang đậm nét Phật giáo mật tông tại phường Thanh Liệt có tuổi đời 600 năm. (Ảnh: DL)

Tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng và giải phóng mặt bằng

Nút thắt lớn về hạ tầng giao thông nhiều năm qua đang được tập trung xử lý quyết liệt để giải phóng nguồn lực xã hội. Phường tập trung tháo gỡ vướng mắc kéo dài hàng thập kỷ tại các dự án trọng điểm như nút giao đường 70 Phạm Tu và dự án nâng cấp đường 70 Phan Trọng Tuệ.

Việc khơi thông mặt bằng tại các điểm nóng này sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn phát triển nhanh chóng.

Phát triển bền vững và khát vọng“ đô thị xanh” giai đoạn tiếp theo

Trong giai đoạn tới, nguồn lực từ phát triển kinh tế sẽ được ưu tiên tái đầu tư trực tiếp vào hệ thống an sinh xã hội. Song song đó, định hướng phát triển du lịch sẽ bám sát Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, lấy di sản làm động lực phát triển mới.

Cam kết về một nền kinh tế tuần hoàn và giao thông xanh đang được hiện thực hóa bằng những công trình dân sinh cụ thể. Phường tích cực phối hợp với các sở, ngành để sớm triển khai dự án cải tạo, chỉnh trang công viên hai bên bờ sông Tô Lịch.

Không gian xanh này không chỉ thúc đẩy phong trào thể thao cộng đồng mà còn làm gia tăng giá trị thương mại của khu vực xung quanh, thu hút thêm nhiều thương hiệu uy tín về đầu tư, tạo ra chuỗi giá trị việc làm bền vững cho nhân dân địa phương.

Ông Bùi Huy Hoàng Chủ chia sẻ, tăng trưởng hai con số mà phường Thanh Liệt hướng tới là để từng người dân cảm nhận được nó trong cuộc sống hàng ngày qua thu nhập cao hơn, thủ tục nhanh hơn, không khí sạch hơn và một cảm giác tự hào về vùng đất mình đang sống. Đó là thước đo duy nhất mà chúng tôi coi trọng.