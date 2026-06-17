Bình luận viên World Cup 2026 bị đình chỉ vì nói sai 4 phút

(VTC News) -

Ngày 16/6, Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (TRT) đã đình chỉ công tác đối với bình luận viên kỳ cựu Murat Ekrem Cimen sau sự cố hi hữu xảy ra trong trận đấu giữa Iran và New Zealand tại World Cup 2026.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, trong khoảng bốn phút đầu tiên của trận đấu, ông Cimen liên tục nhầm lẫn đội mặc áo trắng là New Zealand và đội mặc áo sẫm màu là Iran. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn ngược lại.

Bình luận viên Murat Ekrem Cimen nhầm màu áo của các cầu thủ trong trận đấu giữa Iran và New Zealand. (Ảnh: Turkiye Today)

Sai sót chỉ được phát hiện vào cuối phút thứ tư khi máy quay truyền hình bắt cận cảnh tiền đạo Mehdi Taremi từ phía sau và tên của cầu thủ Iran hiện rõ trên lưng áo. Sau tình huống này, bình luận viên mới nhận ra nhầm lẫn và lập tức sửa lại.

Điều đáng chú ý là trong khoảng thời gian nhầm lẫn, ông Cimen vẫn liên tục nhận diện cầu thủ, phân tích diễn biến trận đấu và thậm chí cung cấp thông tin về các đội tuyển. Tuy nhiên, tất cả những nhận định này đều sai do ông xác định nhầm đội bóng ngay từ đầu.

Đoạn video ghi lại bốn phút bình luận nhầm lẫn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành chủ đề gây tranh cãi. Nhiều khán giả đặt câu hỏi về quy trình chuẩn bị trước trận của đội ngũ bình luận cũng như chất lượng phát sóng của TRT tại một sự kiện lớn như World Cup 2026.

Trước làn sóng chỉ trích, TRT đã công khai xin lỗi công chúng và xác nhận đang tiến hành điều tra vụ việc. "Các quy trình hành chính và điều tra cần thiết liên quan đến sai sót này đã được triển khai ngay lập tức. Đây là lỗi không phù hợp với chuyên môn, kinh nghiệm phát sóng cũng như cam kết về chất lượng mà TRT Sports đã xây dựng trong nhiều thập kỷ qua. Sau khi quá trình điều tra kết thúc, các biện pháp xử lý cần thiết sẽ được thực hiện đầy đủ", TRT cho biết.

Video: Iran hoà 2-2 New Zealand

TRT đồng thời xác nhận bình luận viên liên quan đã bị rút khỏi đội ngũ bình luận viên World Cup tại Mỹ và sẽ không tiếp tục tham gia các buổi phát sóng của giải đấu trong thời gian còn lại.

TRT nhấn mạnh rằng việc một người có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bình luận thể thao mắc phải lỗi sai như vậy là điều "không thể chấp nhận được". Nhà đài cũng khẳng định không bỏ qua bất kỳ sai sót nào trong việc phát sóng những sự kiện có hàng triệu khán giả theo dõi trên toàn thế giới.

Murat Ekrem Cimen là một trong những gương mặt quen thuộc của truyền hình thể thao Thổ Nhĩ Kỳ. Ông có gần 30 năm kinh nghiệm trong nghề, từng giữ chức Trưởng ban Thể thao của kênh Kanal A trước khi gia nhập TRT vào năm 2008. Trong suốt sự nghiệp, ông đã tham gia bình luận nhiều giải đấu lớn, bao gồm các sự kiện bóng đá.