Bí thư Trần Lưu Quang yêu cầu bảo đảm tiến độ dự án Trung tâm hành chính TP.HCM

Chiều 15/6, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đi kiểm tra tiến độ dự án Quảng trường trung tâm TP.HCM và Trung tâm hành chính TPHCM. (Ảnh: Việt Dũng)

Sau khi khảo sát thực tế tại công trường, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã nghe các sở, ngành, chủ đầu tư và đơn vị thi công báo cáo về tiến độ triển khai dự án; đồng thời nêu các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị những giải pháp tháo gỡ trong quá trình thực hiện.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh, đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với TPHCM, vì vậy, phải bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Ông ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công, các sở, ngành và địa phương trong quá trình phối hợp triển khai dự án, đảm bảo tiến độ đề ra.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Việt Dũng)

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công, có thể xem là một hình mẫu cho các dự án, công trình trọng điểm khác của thành phố.

Đối với các kiến nghị được nêu tại buổi làm việc, ông Trần Lưu Quang cơ bản thống nhất và đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp chủ đầu tư và đơn vị thi công giải quyết, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

Các sở, ngành, chủ đầu tư, đơn vị thi công và địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động xử lý các vấn đề phát sinh với tinh thần trách nhiệm cao nhất để dự án hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng và hiệu quả như mục tiêu đề ra.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao quà động viên các lực lượng đang trực tiếp thi công dự án. (Ảnh: Việt Dũng)

Trên công trường, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã thăm hỏi, động viên các lực lượng đang trực tiếp thi công dự án. Đồng chí cũng trao quà, động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân và người lao động nỗ lực vượt khó, tập trung thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Dự án Quảng trường Trung tâm thành phố và Trung tâm Hành chính TP.HCM, được triển khai trên diện tích gần 47ha theo phương thức đối tác công - tư (PPP) hợp đồng BT.

Công nhân và người lao động khẩn trương thi công trên công trường. (Ảnh: Việt Dũng)

Dự án có mức đầu tư trên 29.600 tỷ đồng, do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn - thành viên Tập đoàn Sun Group, làm nhà đầu tư. Công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2027, đưa vào sử dụng trong năm 2028.

Dự án trên sẽ góp phần định hình một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế và khu vực. Đồng thời, tạo lập một hệ thống hạ tầng giao thông công cộng mang tính kết nối và dẫn dắt; một thiết chế văn hóa kết hợp hài hòa giữa phát triển đương đại và gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa.

Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính TP.HCM được quy hoạch theo triết lý “Của Dân – Do Dân – Vì Dân”, với ba phân khu không gian đồng tâm mang ý nghĩa xuyên suốt. Phân khu 1: Của Dân, bắt đầu từ sông Sài Gòn, có chiều dài khoảng 169m, rộng khoảng 325m. Quảng trường Của Dân sẽ là không gian để người dân đi bộ, dạo chơi, ngắm cảnh, trải nghiệm. Phân khu 2: Do Dân, có chiều dài 200m, rộng 155m, quy mô khoảng 3.2ha, mang ý nghĩa: con thuyền “Nhà nước” chỉ có thể nổi và tiến về phía trước nếu được những dòng nước nhân dân nâng đỡ và đẩy đi. Mọi nguồn lực để vận hành nhà nước đều do nhân dân tạo ra và đóng góp. Phân khu 3: Vì Dân, có chiều dài quảng trường khoảng 350m, rộng 245m, quy mô khoảng 6.6ha cho riêng diện tích Quảng trường, cùng với Tòa nhà Trung tâm hành chính, Nhà hát kết hợp trung tâm hội nghị - biểu diễn. Không gian này sẵn sàng cho những lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia trong các sự kiện lớn. Tại phân khu này, công trình Trung tâm hành chính cao khoảng 30 tầng, gợi cảm giác vững chãi, trang nghiêm và hiện đại. Đây sẽ là nơi làm việc của hơn 8.000 cán bộ, công chức, viên chức; tiếp đón mỗi ngày từ 1.500 đến 2.000 lượt công dân thông qua hệ thống “một cửa” hiện đại. Sau giờ hành chính, đây là không gian kéo dài nhịp sống đô thị vào ban đêm, nơi người dân đến vui chơi, đi dạo. Bên cạnh đó là Nhà hát đa năng kết hợp với Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn có sức chứa khoảng 2.000 chỗ. Công viên trung tâm nổi bật với mặt hồ rộng khoảng 12ha, được thiết kế theo triết lý hội thủy, khởi sinh - nơi vạn vật sinh sôi, mở ra giai đoạn phát triển mới. Đây sẽ là không gian trình diễn nhạc nước, pháo hoa, hứa hẹn trở thành biểu tượng mới đầy sức hút của Khu đô thị mới Thủ Thiêm và TP.HCM.