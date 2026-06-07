Mắc thủy đậu tự điều trị tại nhà, người già viêm não, người trẻ suy hô hấp

(VTC News) -

Bà N.T.A. (73 tuổi, Tây Tựu, Hà Nội) xuất hiện các triệu chứng đau đầu, buồn nôn và nổi các mụn nước đau rát vùng bụng. Cho rằng đây chỉ là bệnh thủy đậu thông thường, gia đình tự mua thuốc xanh methylen để bôi tại nhà.

Đến ngày thứ ba, bệnh nhân rơi vào trạng thái lơ mơ, không nhận biết rõ không gian và thời gian, rối loạn tiểu tiện, yếu liệt cả hai chân, gáy cứng và đờm dãi ứ đọng nhiều nên gia đình đưa bà tới Bệnh viện 19-8 cấp cứu.

Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ chọc dò dịch não tủy để tìm nguyên nhân. Kết quả xét nghiệm cho thấy mật độ tế bào trong dịch não tủy tăng cao và dương tính với virus Varicella Zoster (VZV) - tác nhân gây bệnh thủy đậu và zona thần kinh.

Bệnh nhân được chẩn đoán viêm não - màng não do virus thủy đậu trên nền bệnh tăng huyết áp. Sau 7 ngày đêm đặt nội khí quản, thở máy và hồi sức tích cực, bệnh nhân đã tỉnh táo trở lại nhưng hiện vẫn chưa thể vận động 2 chân, đang phải tiếp tục phối hợp tập phục hồi chức năng tại khoa Đông y và Vật lý trị liệu.

Bệnh nhân đang tiếp tục điều trị tại BV 19-8 (Ảnh: BV 19-8)

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng tiếp nhận và điều trị một người mắc bệnh thuỷ đậu, diễn tiến rất nhanh, biến chứng viêm phổi, phải thở máy. Người đàn ông 36 tuổi (Hưng Yên), bị lây thuỷ đậu từ con gái trong quá trình sinh hoạt, tiếp xúc gần trong gia đình.

Khoảng 6 ngày trước khi nhập viện, người đàn ông đau thượng vị, đau dạ dày, sau đó đau họng và sốt cao. Trong 4 ngày điều trị tại nhà, người này tự dùng kháng sinh, thuốc hạ sốt, giảm ho và bôi thuốc lên các nốt phỏng thủy đậu nhưng không cải thiện. Các nốt mụn nước lan nhanh từ da đầu xuống mặt rồi lan toàn thân.

Ths.Bs Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhịp tim nhanh, suy hô hấp nặng, tổn thương phổi lan tỏa, phải an thần thở máy với thông số ô xy 100%, kèm rối loạn đông máu, hội chứng nhiễm trùng nặng.

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS – biến chứng nặng của thủy đậu. Theo các bác sĩ, dù bệnh nhân còn trẻ, trước đó khỏe mạnh, không có bệnh lý nền nhưng chưa từng mắc thủy đậu và chưa được tiêm vaccine phòng bệnh. Đây cũng là trường hợp điển hình về lây truyền thủy đậu trong gia đình do tiếp xúc gần.

Thông thường thủy đậu diễn biến nhẹ, nhưng ở người lớn, nguy cơ biến chứng nặng luôn tiềm ẩn. Sau 9 ngày điều trị tích cực, tình trạng hô hấp của bệnh nhân có cải thiện, nhu cầu ô xy giảm dần, rối loạn đông máu được kiểm soát, các nốt mụn nước và mụn mủ khô dần. Dù vậy tổn thương phổi vẫn còn nặng, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị hồi sức.

Nhiều người vẫn lầm tưởng thủy đậu là bệnh nhẹ

Theo bác sĩ Đỗ Thiện Hải - Bệnh viện Nhi Trung ương, thủy đậu là bệnh nhiễm trùng cấp tính do Varicella Zoster Vi rút (VZV) gây nên. Bệnh có thể tự khỏi, nhưng cũng có thể gây tình trạng nặng, đe dọa tính mạng.

Nhiều người vẫn cho rằng thủy đậu là bệnh lành tính, chỉ gây sốt và nổi mụn nước ngoài da. Trên thực tế, virus VZV có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, viêm não, viêm màng não, nhiễm trùng da, đặc biệt ở trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và những người suy giảm miễn dịch.

Thạc sĩ, Bác sĩ Đỗ Thanh Thủy – Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới kiêm Đơn vị Tư vấn & Tiêm chủng Vắc xin, Bệnh viện 19-8 cảnh báo thực trạng nhiều người trưởng thành vẫn chủ quan nghĩ rằng thủy đậu chỉ là bệnh nhẹ, chỉ trẻ con mới mắc, đây là một quan niệm sai lầm cực kỳ nguy hiểm.

Ở người lớn, nguy cơ diễn tiến nặng của thủy đậu cao hơn nhiều lần so với trẻ em. Bệnh dễ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như: Viêm phổi, viêm não - màng não, nhiễm trùng huyết, suy đa tạng, thậm chí tử vong.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần theo dõi sát khi mắc thủy đậu. Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau đầu dữ dội, nôn nhiều, lơ mơ, rối loạn ý thức, khó thở hoặc yếu liệt tay chân, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và xử trí kịp thời. Tiêm vaccine phòng thủy đậu vẫn là biện pháp hiệu quả nhất giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và các biến chứng nặng.