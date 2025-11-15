Bé 2 tuổi suy hô hấp nặng vì uống nhầm dầu thắp

(VTC News) -

Bé 2 tuổi ở Hà Nội được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương ngày 7/11 trong tình trạng tím tái, thở nhanh, suy hô hấp nặng sau khi uống nhầm dầu thắp đèn để dưới đất. Trước đó, khi phát hiện con uống phải chất lỏng, người nhà đã cố móc họng để gây nôn, khiến bé ho sặc, khó thở và tím tái dần.

Tại cơ sở y tế địa phương, trẻ được hỗ trợ thở oxy nhưng không cải thiện, sau đó chuyển lên tuyến trung ương. Khi nhập viện, các bác sĩ ghi nhận bé suy hô hấp tiến triển nhanh, buộc phải đặt nội khí quản và thở máy. Sau bốn ngày điều trị tích cực, trẻ qua cơn nguy kịch, được rút ống thở nhưng vẫn cần theo dõi chặt chẽ chức năng hô hấp.

ThS.BS Trần Thị Mỹ Hạnh, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, cho biết từ đầu năm đến nay đơn vị đã tiếp nhận bốn trường hợp ngộ độc dầu thắp đèn, trong đó ba trẻ suy hô hấp nặng kèm tổn thương thần kinh.

Bác sĩ cảnh báo sai lầm phổ biến là cố gây nôn cho trẻ ngay khi phát hiện sự cố, vì dầu có thể tràn vào đường thở, gây viêm phổi hít và làm tình trạng nặng nhanh chóng.

ThS.BS Trần Thị Mỹ Hạnh – Khoa Điều trị tích cực Nội khoa thăm khám cho bệnh nhi.

Theo các chuyên gia, dầu thắp đèn là hydrocarbon dễ bay hơi, chỉ cần một lượng nhỏ vào phổi cũng có thể gây tổn thương hô hấp, tim mạch và thần kinh, khiến trẻ khó thở, co giật hoặc hôn mê nếu không được cấp cứu kịp thời.

Nguyên nhân chủ yếu là do người lớn bất cẩn: đựng dầu trong chai nước, cốc uống hoặc để dưới đất, nơi trẻ dễ tiếp cận. Nhiều loại dầu còn có màu giống nước giải khát, khiến trẻ nhầm lẫn.

Khi trẻ uống nhầm, cha mẹ không được cố gây nôn hay cho uống thêm nước mà phải nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế. Giữ hóa chất ngoài tầm với, cất trong tủ có khóa và giám sát trẻ là các biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Các chuyên gia cho rằng mỗi tai nạn như trường hợp của bé H.Đ thêm một lần gióng hồi chuông cảnh báo về nguy cơ ngộ độc hóa chất trong sinh hoạt. Dù được nhắc nhở liên tục, sự chủ quan của người lớn vẫn khiến nhiều trẻ phải đối mặt với hậu quả nặng nề. Việc tạo ra môi trường sống an toàn cho trẻ vì vậy cần được duy trì thường xuyên, không chỉ khi sự cố xảy ra.