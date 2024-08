Bắt nhóm người dựng lán giữa rừng tràm để đánh bạc

(VTC News) -

Ngày 13/8, Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố 3 người về hành vi "tổ chức đánh bạc và đánh bạc" cùng 15 người khác về hành vi "đánh bạc".

Trước đó, Công an huyện Gio Linh phát hiện có một nhóm khoảng 20 - 25 người thường xuyên tụ tập đánh bạc dưới hình thức "xóc đĩa" tại khu vực các rừng tràm xung quanh hồ thủy lợi Hà Thượng (thuộc xã Gio Châu và xã Gio An).

Công an đột kích, vây bắt ổ đánh bạc trong khu rừng tràm xung quanh hồ thuỷ lợi Hà Thượng (huyện Gio Linh).

Nhóm người này hoạt động có tổ chức, kín kẽ, tinh vi, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công cụ, phương tiện, chọn khu vực vắng vẻ và phân công người cảnh giới nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Công an huyện Gio Linh bắt giữ 18 người thường trú tại các huyện Cam Lộ, Gio Linh, Hải Lăng (Quảng Trị) và tỉnh Thừa Thiên - Huế, thu giữ tại hiện trường hơn 43 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan.

Công an xác định, hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Võ Xuân Hiệp (SN 1982, trú tại thôn Hà Thượng, xã Gio Châu) cầm đầu. Vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Cán bộ công an lấy lời khai của Võ Xuân Hiệp.

Trước đó ngày 24/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 18 người tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn do nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự cầm đầu.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị này trước đó phát hiện ổ nhóm đánh bạc hoạt động lưu động, quy mô lớn với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp do Đặng Thanh Bằng (SN 1987) trú tại xã Nghi Đức, TP Vinh cầm đầu. Bằng đã có 2 tiền án về tội đánh bạc.

Để có tiền tiêu xài, Bằng liên kết với 4 đối tượng trú tại huyện Nghi Lộc để lập xới, tổ chức đánh bạc. Cả 4 đối tượng đều đã mang nhiều tiền án về nhiều tội danh gồm: Nguyễn Thức Cường (SN 1979), Nguyễn Thức Quang (SN 1990), Lê Văn Việt (SN 1985), và Phạm Ngọc Đạt (SN 2000), trú tại xã Nghi Trung.

Sau khi thiết lập xong đường dây đánh bạc khép kín với các “cộng sự đắc lực”, Đặng Thanh Bằng tổ chức cho các đối tượng tham gia đánh bạc theo quy định riêng.

Ngày 18/6/2024, tại khu vực đồi keo thuộc xã Diễn Lợi (huyện Diễn Châu) Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, triệt xóa thành công ổ nhóm đánh bạc do Đặng Thanh Bằng cầm đầu, bắt giữ 18 người liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ hơn 250 triệu đồng tiền mặt, 21 điện thoại di động, nhiều xe ô tô và tang vật liên quan.