Bắt kẻ trốn nã đặc biệt nguy hiểm trong băng cưỡng đoạt tài sản của Dũng 'chó'

(VTC News) -

Ngày 4/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Phan Gia Ánh (SN 1996, trú tại khu phố 1, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, Phan Gia Ánh là kẻ nằm trong băng nhóm cưỡng đoạt tài sản do Ngô Đức Dũng (tức Dũng “chó”) cầm đầu. Nhóm tội phạm này hoạt động trong tỉnh Quảng Trị, thường xuyên dùng thủ đoạn đe dọa, khống chế nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự địa phương.

Phạm Gia Ánh bị bắt khi đang trốn nã tại TP.HCM. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Sau khi gây án, Phan Gia Ánh bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cũng triển khai lực lượng, thu thập thông tin, lần theo dấu vết đối tượng nhằm bắt giữ Phan Gia Ánh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Các trinh sát phát hiện Ánh đang lẩn trốn tại TP.HCM. Tổ công tác triển khai lực lượng, tổ chức vây bắt thành công Ánh để phục vụ công tác điều tra.