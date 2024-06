Bắt kẻ giả vờ mua rồi cướp tiệm vàng ở Long An 

(VTC News) -

Chiều 28/6, Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An tạm giữ hình sự Trần Hoàng Thanh Đức (17 tuổi), thường trú tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Đức là người đã vào tiệm vàng để giả vờ mua sau đó cướp và tẩu thoát.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 13h30 ngày 26/6, một thanh niên đến cửa hàng kinh doanh vàng Phúc Thành Việt II thuộc khu 1B, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước hỏi mua vàng.

Trong lúc xem vàng, người này giật chiếc lắc trọng lượng 4,8 chỉ vàng 18K, sau đó chạy ra ngoài lên xe máy dựng sẵn tẩu thoát.

Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Cần Đước huy động lực lượng truy xét nhanh qua nhiều địa bàn. Đến 16h ngày 27/6, Công an huyện Cần Đước phát hiện và bắt giữ nghi phạm tại Quận 1, TP.HCM.

Tang vật của vụ cướp tiệm vàng được cơ quan chức năng thu hồi. (Ảnh: CACC)

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Đức khai nhận thực hiện vụ cướp giật ở tiệm vàng. Hiện tại, tang vật trong vụ án được thu hồi.

Qua vụ việc trên, Công an huyện Cần Đước khuyến cáo người dân, đặc biệt là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc, trang sức, đá quý trên địa bàn huyện nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác. Đặc biệt, cần quan tâm thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tội phạm.

Ngày 28/6, ông Đào Hữu Tấn, quyền Chủ tịch UBND huyện Cần Đước ra quyết định tặng giấy khen đột xuất cho tập thể và cá nhân có thành tích trong bắt giữ kẻ cướp tại tiệm vàng ở vụ việc trên.

Trước đó, tháng 4/2024, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An tạm giữ Nguyễn Hữu Thoại (34 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Thoại từng ghé vào tiệm vàng Kim Bảo Yến (khu phố 8, thị trấn Bến Lức) hỏi mua vàng một lắc vàng khoảng 3 chỉ loại 24K. Khi chủ tiệm mang hàng ra, Thoại giật lấy rồi bỏ chạy ra ngoài.

Chủ tiệm vàng lập tức truy hô bắt cướp. May mắn, dân phòng và người dân truy đuổi, bắt được tên cướp.