Bắt kẻ chuyên đưa người Việt vượt biên trái phép

Ngày 15/9, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Tây Ninh cho biết, đơn vị phối hợp Công an huyện Bến Cầu bắt giữ Nguyễn Hoài Phong (33 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Nguyễn Hoài Phong tại cơ quan công an.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Tây Ninh nghi vấn Phong có hành vi đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới Campuchia nên lập kế hoạch đấu tranh.

Khoảng 4h ngày 15/9, đơn vị phát hiện Nguyễn Hoài Phong đang tổ chức đưa chị T.T.P. (22 tuổi, quê tỉnh Long An) qua biên giới Campuchia nên phối hợp tổ 369, Công an huyện Bến Cầu và Công an đồn cửa khẩu Mộc Bài bắt giữ.

Qua làm việc, Phong khai nhận lợi dụng khu vực biên giới và thấy việc tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua Campuchia thu được nhiều lợi nhuận, từ tháng 8/2024 đến nay đã cấu kết với một người Campuchia tên Siu để đưa những người không có đủ giấy tờ hợp lệ sang Campuchia trái phép.

Trung bình mỗi ngày, Phong đưa đi từ 3 -10 người, lấy phí 3.500.000 đồng/người. Ngay trước khi bị lực lượng chức năng bắt, Phong đã đưa thành công 3 người qua Campuchia.