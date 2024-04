Bắt giam Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên, An Giang

Sáng 12/4, Công an tỉnh An Giang cho biết, liên quan đến vụ án hình sự "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất", xảy ra tại Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Long Xuyên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Bảo Sinh, Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên.

Ông Nguyễn Bảo Sinh, Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên.

Trước đó, vào 2 ngày cuối tháng 3 vừa qua, Cơ quan Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng đã tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở và nơi làm việc của 3 đối tượng, với cùng tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".

Các bị can gồm: Nguyễn Thanh Phong (SN 1988, cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Long Xuyên; Nguyễn Thiện Thanh (SN 1976), cán bộ Phòng Tài nguyên và môi trường TP Long Xuyên và Huỳnh Lê Phong (SN 1963, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và môi trường TP Long Xuyên.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2019, Võ Văn Trung (SN 1968, trú phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) lợi dụng chức vụ là Phó Giám đốc và Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Long Xuyên đã làm hồ sơ khống để cấp sai quy định 5 thửa đất ở, do Trung tâm phát triển quỹ đất TP Long Xuyên quản lý cho 5 hộ dân, gồm: Nguyễn Văn Cương (SN 1968, trú huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang); Nguyễn Văn Tiếp (SN 1980); Nguyễn Văn Núp (SN 1990, cùng trú huyện Phú Tân, tỉnh An Giang); Nguyễn Tấn Tài (SN 1965, trú huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) và Trần Thị Hồng Hoa (SN 1950, trú TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Sau khi có 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Cương, Tiếp và Núp, Trung đã bán 2 thửa đất do Cương và Tiếp đứng tên cho Lê Văn Phong (SN 1963, trú phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên) với giá 7,2 tỷ đồng. Sau đó, Phong bán lại 2 thửa đất này cho người khác với giá 11,5 tỷ đồng. Ngày 21/7/2022, Thanh tra TP Long Xuyên chuyển kiến nghị khởi tố đến Công an TP Long Xuyên thụ lý.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã triệu tập, mời làm việc với nhiều cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND TP Long Xuyên.