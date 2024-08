Bắt giam Giám đốc Sở NN&PTNT TP.HCM Đinh Minh Hiệp

(VTC News) -

Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Minh Hiệp (nguyên Trưởng ban quản lý Khu nông nghiệp Công nghệ cao, hiện là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Chí Thân (Giám đốc Công ty Vạn Phát) về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật hình sự.

Bị can Đinh Minh Hiệp và Nguyễn Chí Thân. (Ảnh: Bộ Công an)

Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao TP.HCM, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ kỹ thuật T.S.T, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM và các đơn vị liên quan...

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.