Bắt Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Xín Mần

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang vừa ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 người về hành vi cận chuyển hàng cấm. Hai bị can này gồm Nguyễn Tứ (SN 1974, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Xín Mần) và Đinh Đức Minh (SN 1988, cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Xín Mần).

Theo cơ quan Công an, từ năm 2021 đến ngày 7/4/2024, Nguyễn Tứ và Đinh Đức Minh là những người trực tiếp thực hiện công tác giám sát hải quan đối với lô hàng thuốc lá điếu.

Nguyễn Tứ (áo xanh) và Đinh Đức Minh (áo trắng) thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Nguyễn Tứ đã chỉ đạo Đinh Đức Minh tạo điều kiện cho Mạch Đức Hải (SN 1980, trú khu 2, phường Hòa Lạc, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cùng đồng bọn thực hiện hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu thành phẩm, qua biên giới sang Trung Quốc.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 7 bị can về tội vận chuyển hàng cấm.

Theo cơ quan CSĐT, Mạch Đức Hải đã thuê 6 người tại huyện Xín Mần chở 9.700 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Nanjing và nhãn hiệu Yun Yan do nước ngoài sản xuất từ khu nhà trọ của Hải ở thôn Hầu Cấu, xã Xín Mần, huyện Xín Mần đến cột mốc biên giới thuộc xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang.

Hiện nay, Công an tỉnh Hà Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.