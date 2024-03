Bắt Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

(VTC News) -

Chiều 8/3, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.

Căn cứ lời khai của các bị can, CQĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 bị can. Trong đó, bà Hoàng Thị Thúy Lan (Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) và ông Lê Duy Thành (Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) bị bắt về tội Nhận hối lộ.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan sinh năm 1965 tại TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Bà Lan là Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước đó, bà Lan từng là giáo viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc....

Tháng 12/2014, bà Lan làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc từ tháng 2/2015 đến nay.

Ông Lê Duy Thành, sinh năm 1969, quê ở xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Trước khi bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, ông giữ các chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Huyện ủy Lập Thạch, Cục phó Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.